Ντύλαν, ο σκύλος θεραπείας του ΕΣΥ που έπιασε δουλειά στο νοσοκομείο Μεταξά: Ο ιδιαίτερος ρόλος του, δείτε εικόνες

Ο Διοικητής του νοσοκομείου Μεταξά, Σαράντος Ευσταθόπουλος, δήλωσε:

Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη ευθύνη που μου δόθηκε η ευκαιρία να είμαι ο πρώτος υγειονομικός κηδεμόνας σκύλου θεραπείας και ειδικότερα του Ντύλαν!».





Αξίζει να σημειωθεί ότι η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται με μηδενική οικονομική επιβάρυνση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποδεικνύοντας πως καινοτόμες δράσεις με ισχυρό κοινωνικό και ανθρωποκεντρικό αποτύπωμα μπορούν να εφαρμοστούν μέσα από συνεργασίες, εθελοντισμό και προσφορά.«Ο νέος μας συνάδελφος Ντύλαν, γίνεται μέρος μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων που καθημερινά προσφέρουν φροντίδα, ανακούφιση και ελπίδα στους ογκολογικούς μας ασθενείς.Μέσα από το πρόγραμμα “Παρέα με Ουρά”, αποδεικνύουμε ότι η ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ολιστικής αντιμετώπισης της νόσου και ότι ένα δημόσιο νοσοκομείο μπορεί να καινοτομεί με ανθρωπιά, συνέπεια και μηδενική επιβάρυνση για τον Έλληνα φορολογούμενο.Το πρόγραμμα δε θα είχε εκκινήσει ούτε συνεχιστεί επιτυχώς, χωρίς την καθοριστική συνδρομή του Οργανισμού Dog Therapy και του διάσημου σκύλου θεραπείας «Βαγγέλη», τη συνεργασία με τον οργανισμό Win Cancer, καθώς και τη σημαντική υποστήριξη της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και προσωπικά του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος έχει ανακοινώσει την επέκταση του προγράμματος σε όλα τα ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας.Το νοσοκομείο Μεταξά συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την ποιότητα ζωής και την ψυχολογική ενδυνάμωση των ογκολογικών ασθενών, αποδεικνύοντας ότι η υγεία είναι πάνω απ’ όλα υπόθεση ανθρωπιάς.