Σπανούλης: Είμαι περήφανος για τη δουλειά των παικτών και τις νίκες που πήραμε
Ο Βασίλης Σπανούλης εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του στο πρώτο «παράθυρο» ενόψει FIBA World Cup 2027
Η Εθνική μπάσκετ έκανε το 2/2 στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027 μετά το διπλό στην Πορτογαλία και ο Βασίλης Σπανούλης ανέφερε στην αρχική τοποθέτησή του στη συνέντευξη Τύπου: «Κάναμε κάποια λάθη που μας πλήγωσαν, αλλά στη συνέχεια ελέγξαμε το ματς με υπομονή. Μοιράσαμε καλά την μπάλα, πάντα προσπαθούσαμε να βρούμε τον ελεύθερο παίκτη».
Στη συνέχεια, είπε: «Έχουμε μια πολύ ταλαντούχα και παθιασμένη ομάδα, είμαι πολύ περήφανος για το πώς δουλέψαμε όλη αυτή τη βδομάδα, αλλά κυρίως για τις δύο νίκες που πετύχαμε. Η Πορτογαλία είναι καλή ομάδα, έκανε φανταστική δουλειά στο Ευρωμπάσκετ, παίζουν καλά σαν σύνολο και δεν ήταν εύκολο παιχνίδι για μας».
«Κρατάμε τη νίκη και συνεχίζουμε. Η Πορτογαλία είναι καλή και σκληρή ομάδα, παίζουν χρόνια μαζί και στο Ευρωμπάσκετ έδειξαν πολύ καλό πρόσωπο. Στο τέλος παίξαμε άμυνα, στο τέλος βρήκαμε ρυθμό και βάλαμε κάποια εύκολα καλάθια, ενώ ο Ναζ έβαλε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο. Τη θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη. Το σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε. Ο κόουτς ήταν χαρούμενος για την εικόνα που δείξαμε, είχαμε και πάλι πολλές ασίστ και δείχνουμε ότι είμαστε εδώ. Θέλουμε να προκριθούμε στο Παγκόσμιο», σχολίασε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ενώ ο Βασίλης Τολιόπουλος τόνισε: «Ήταν δύσκολο παιχνίδι, πολύ σκληρό, αλλά μπορέσαμε να ανταποκριθούμε και να πάρουμε τη νίκη. Ευχαριστούμε και τους Πελαργούς που μας ακολουθούν παντού και μας δίνουν μεγάλη δύναμη. Η Εθνική είναι καθήκον, θέλουμε να βοηθάμε την ομάδα να είναι παρούσα σε κάθε μεγάλο τουρνουά. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί στην άμυνα για μια ομάδα με τόσες λίγες προπονήσεις».
Από την πλευρά του, ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ επισήμανε: «Όταν ακολουθήσαμε τις αρχές μας και παίξαμε πιο ήρεμα, αποφύγαμε τα λάθη και καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
