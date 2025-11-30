Θρήνος για τον 24χρονο που σκοτώθηκε στη Λούτσα: Είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της φίλης του - Ο 29χρονος οδηγός είχε εμπλακεί ξανά σε σοβαρό τροχαίο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Λούτσα

Θρήνος για τον 24χρονο που σκοτώθηκε στη Λούτσα: Είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της φίλης του - Ο 29χρονος οδηγός είχε εμπλακεί ξανά σε σοβαρό τροχαίο

Στο τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά και η 21χρονη φίλη του θύματος - Μπροστά στα μάτια της μητέρας του και της αδερφής του σκοτώθηκε ο 24χρονος - Πώς έγινε το δυστύχημα

Θρήνος για τον 24χρονο που σκοτώθηκε στη Λούτσα: Είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της φίλης του - Ο 29χρονος οδηγός είχε εμπλακεί ξανά σε σοβαρό τροχαίο
Στην Τροχαία εξακολουθεί να κρατείται ο 29χρονος οδηγός που τα μεσάνυχτα του Σαββάτου παρέσυρε και σκότωσε έναν 24χρονο στη Λούτσα, τραυματίζοντας, επίσης, σοβαρά την 21χρονη σύντροφο του θύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος είχε στο παρελθόν εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματισθεί σοβαρά ο συνοδηγός του και ελαφρά ο ίδιος,  ενώ φέρεται επίσης να έχει συλληφθεί για ναρκωτικά.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το τροχαίο έγινε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος λίγο πριν τις 12 το βράδυ. Σύμφωνα με υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο 29χρονος είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια πάνω σε δεύτερο, γύρω από το οποίο βρίσκονταν ο 24χρονος, η μητέρα, η αδερφή και η 21 ετών φίλη του θύματος. Εκείνη την ώρα τα τέσσερα άτομα μετέφεραν πράγματα και τα έβαζαν στο πορτ μπαγκάζ.

Tο αυτοκίνητο παρέσυρε τους πεζούς τραυματίζοντας θανάσιμα τον 24χρονο και σοβαρά την 21χρονη φίλη του θύματος. Και οι δύο, όπως και οδηγός του αυτοκινήτου ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΚΑΤ.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται το μπλε ΙΧ να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να «καρφώνεται» στο μαύρο ΙΧ που βρίσκονται οι νεαροί.

Δείτε το βίντεο- ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:



Ο 24χρονος ο οποίος βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου εκτινάσσεται στο πεζοδρόμιο και χτυπά με το κεφάλι στο κράσπεδο βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο ενώ οι άλλοι δύο πεζοί παρασύρονται από το μπλε αμάξι που συνεχίζει την «τρελή» πορεία του.

loutsa_syntrimmia
loutsa_syntrimmia1
loutsa_syntrimmia2
Τα συντρίμμια από τη θανατηφόρα παράσυρση στην Αρτέμιδα

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι ο 24χρονος έμενε στο εξωτερικό και βρισκόταν στη Ελλάδα μόλις λίγες ώρες καθώς είχε ταξιδέψει για να παραβρεθεί στην ορκωμοσία της φίλης του στο πανεπιστήμιο.

loutsa_troxaio
Αυτή είναι και εικόνα από το σημείο αμέσως μετά το δυστύχημα

Ήταν τέτοια η ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο 29χρονος -ο οποίος έχει υποβληθεί σε αλκοτέστ, αλλά είναι άγνωστο ακόμη το αποτέλεσμα- που πρώτα χτυπά πάνω σε άλλο σταθμευμένο αυτοκίνητο, δεν σταματά και στη συνέχεια πέφτει πάνω στο αυτοκίνητο της οικογένειας σκοτώνοντας τον 24χρονο. Η τρελή του πορεία τελείωσε όταν χτύπησε σε μια μάντρα.

Ο 29χρονος έχει συλληφθεί. 

Δείτε το βίντεο με την πρώτη πρόσκρουση σε παρκαρισμένο:

Θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα: ΙΧ βγήκε από την πορεία του και παρέσυρε πεζούς (1)




Ειδήσεις σήμερα:

Βίντεο - σοκ: Η στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει πάνω στους πεζούς στη
Λούτσα και σκοτώνει 24χρονο μπροστά στα μάτια της γιαγιάς του

