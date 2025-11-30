Θρήνος για τον 24χρονο που σκοτώθηκε στη Λούτσα: Είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της φίλης του - Ο 29χρονος οδηγός είχε εμπλακεί ξανά σε σοβαρό τροχαίο
Θρήνος για τον 24χρονο που σκοτώθηκε στη Λούτσα: Είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της φίλης του - Ο 29χρονος οδηγός είχε εμπλακεί ξανά σε σοβαρό τροχαίο
Στο τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά και η 21χρονη φίλη του θύματος - Μπροστά στα μάτια της μητέρας του και της αδερφής του σκοτώθηκε ο 24χρονος - Πώς έγινε το δυστύχημα
Στην Τροχαία εξακολουθεί να κρατείται ο 29χρονος οδηγός που τα μεσάνυχτα του Σαββάτου παρέσυρε και σκότωσε έναν 24χρονο στη Λούτσα, τραυματίζοντας, επίσης, σοβαρά την 21χρονη σύντροφο του θύματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος είχε στο παρελθόν εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματισθεί σοβαρά ο συνοδηγός του και ελαφρά ο ίδιος, ενώ φέρεται επίσης να έχει συλληφθεί για ναρκωτικά.
Tο αυτοκίνητο παρέσυρε τους πεζούς τραυματίζοντας θανάσιμα τον 24χρονο και σοβαρά την 21χρονη φίλη του θύματος. Και οι δύο, όπως και οδηγός του αυτοκινήτου ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΚΑΤ.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται το μπλε ΙΧ να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να «καρφώνεται» στο μαύρο ΙΧ που βρίσκονται οι νεαροί.
Ο 24χρονος ο οποίος βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου εκτινάσσεται στο πεζοδρόμιο και χτυπά με το κεφάλι στο κράσπεδο βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο ενώ οι άλλοι δύο πεζοί παρασύρονται από το μπλε αμάξι που συνεχίζει την «τρελή» πορεία του.
Η τραγική ειρωνεία είναι ότι ο 24χρονος έμενε στο εξωτερικό και βρισκόταν στη Ελλάδα μόλις λίγες ώρες καθώς είχε ταξιδέψει για να παραβρεθεί στην ορκωμοσία της φίλης του στο πανεπιστήμιο.
Ήταν τέτοια η ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο 29χρονος -ο οποίος έχει υποβληθεί σε αλκοτέστ, αλλά είναι άγνωστο ακόμη το αποτέλεσμα- που πρώτα χτυπά πάνω σε άλλο σταθμευμένο αυτοκίνητο, δεν σταματά και στη συνέχεια πέφτει πάνω στο αυτοκίνητο της οικογένειας σκοτώνοντας τον 24χρονο. Η τρελή του πορεία τελείωσε όταν χτύπησε σε μια μάντρα.
Ο 29χρονος έχει συλληφθεί.
Δείτε το βίντεο με την πρώτη πρόσκρουση σε παρκαρισμένο:
Πώς έγινε το δυστύχημαΤο τροχαίο έγινε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος λίγο πριν τις 12 το βράδυ. Σύμφωνα με υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο 29χρονος είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια πάνω σε δεύτερο, γύρω από το οποίο βρίσκονταν ο 24χρονος, η μητέρα, η αδερφή και η 21 ετών φίλη του θύματος. Εκείνη την ώρα τα τέσσερα άτομα μετέφεραν πράγματα και τα έβαζαν στο πορτ μπαγκάζ.
Δείτε το βίντεο- ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:
Δείτε το βίντεο με την πρώτη πρόσκρουση σε παρκαρισμένο:
