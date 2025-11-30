Πορτογαλία - Ελλάδα 68-76: Δύο στα δύο για τα παιδιά του Σπανούλη στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ - Βίντεο

Η Ελλάδα έκανε το 2/2 στο πρώτο παράθυρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ του 2027 επικρατώντας 76-68 της Πορτογαλίας εκτός έδρας.



Το επόμενο παράθυρο θα “ανοίξει” στα τέλη Φεβρουαρίου για την ελληνική ομάδα, όταν θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο εντός (27/2) και εκτός (2/3).







Τα πρώτα λεπτά ανήκαν στους γηπεδούχους με το 0-4 να γίνεται 13-4 (3′) και την Ελλάδα να αναζητά τις δικές της λύσεις. Ο Βασίλης Σπανούλης είδε τους παίκτες του να απαντούν με τον ίδιο τρόπο και ένα δικό τους 13-0 που διαμόρφωσε το 13-17 (7’40”) από τα χέρια του Σαμοντούροβ.









Τα τρίποντο βοήθησαν την επίσημη αγαπημένη να ξεφύγει. Τολιόπουλος, Χαραλαμπόπουλος, Καλαϊτζάκης και Λαρεντζάκης έκαναν την δική του σκυταλοδρομία από τα 6μ75 για να φτάσει η διαφορά στο +10 (17-27, 10’20”) και στο +12 (21-33, 13′) και η Ελλάδα στο 7/12 από μακρινή απόσταση. Τα ποσοστά όμως από το τρίποντο έπεσαν, η Πορτογαλία βρήκε το χώρο να τρέξει και να κάνει το δικό της παιχνίδι για να δώσει στην διαφορά την μικρότερη δυνατή τιμή στα μισά της διαδρομής (36-37)

O Μπρίτο με την επανέναρξη του αγώνα έδωσε το προβάδισμα στην Πορτογαλία (38-37), αλλά ο Σαμοντούροβ ευστόχησε για τρεις (38-40, 21′). Το τρίποντο του Λαρεντζάκη έδωσε έναν αέρα έξι πόντων στην ελληνική ομάδα (42-48, 26′) και ένα ακόμη από τον Λάρι διαμόρφωσε το 47-54 (29′) με τον Χαραλαμπόπουλο να βοηθά την Ελλάδα να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από τη γραμμή (47-56, 29’50”).

Η οικοδέσποινα συνέχισε να πιέζει (54-56, 31’30”), αλλά τα τρίποντα έδωσαν και πάλι την λύση με τους Λαρεντζάκη και Φλιώνη να ευστοχούν για το 54-62 (32’30”). Η απόσταση μειώθηκε για μία ακόμη φορά με τον Βόιτσο να απαντά με τον ίδοι τρόπο για το 59-62 (35’15”).

Σαμοντούροβ, Μήτρου Λονγκ και Παπανικολάου ήταν εκεί για να δώσουν “αέρα” και πάλι στην ελληνική ομάδα (63-72, 38′), ενώ οι δύο πρώτοι ήταν εκεί για το 66-75 με 35” για την ολοκλήρωση του αγώνα, ο οπίος σφραγίστηκε με το τελικό 68-76

Διαιτητές: Λίτσκα (Πολωνία), Ματσιούλις (Λιθουανία), Χέλμσταϊνς (Λετονία)

Δεκάλεπτα: 17-24, 36-37, 49-56, 68-76

Ελλάδα (Σπανούλης): Λαρεντζάκης 15 (4), Τολιόπουλος 7 (2), Φλιώνης 3 (1), Καλαϊτζάκης 3 (1), Χαραλαμπόπουλος 5 (1), Παπανικολάου 10 (1), Σαμοντούροβ 12 (2), Μήτρου Λονγκ Ν. 11 (1), Καραγιανίδης 4, Αντετοκούνμπο 6, Μπαζίνας.



Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα

Το πρόγραμμα του Β’ Ομίλου

27/11

Ελλάδα – Ρουμανία 91-64

Μαυροβούνιο – Πορτογαλία 62-83

30/11

Πορτογαλία-Ελλάδα 68-76

Ρουμανία-Μαυροβούνιο

27/2

Ελλάδα-Μαυροβούνιο

Πορτογαλία-Ρουμανία

2/3

Μαυροβούνιο-Ελλάδα

Ρουμανία-Πορτογαλία

2/7

Ρουμανία-Ελλάδα

Πορτογαλία-Μαυροβούνιο

5/7

Ελλάδα-Πορτογαλία

Μαυροβούνιο-Ρουμανία

Η κατάταξη

1.Ελλάδα 2-0 4

2.Πορτογαλία 1-1 3

3.Μαυροβούνιο 0-1 1

4.Ρουμανία 0-1 1