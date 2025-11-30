Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών, τρεις συλλήψεις - Κλειστή η ΠΑΘΕ στον κόμβο της Νίκαιας, δείτε βίντεο
Χημικά σε Νίκαια και Πλατύκαμπο - Δύο αστυνομικοί τραυματίες - Κλειστή η κυκλοφορία και στον κόμβο Ε65 - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Στο νοσοκομείο της Λάρισας γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής που έπεσε λιπόθυμος από τα δακρυγόνα
Κομμένη στα δύο είναι από τις δύο το μεσημέρι της Κυριακής η Ελλάδα καθώς οι αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί στην παλιά εθνική οδό, κοντά στον κόμβο της Νίκαιας έκλεισαν εν τέλει τον αυτοκινητόδρομο Αθήνας - Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα.
Αρχικά, όταν οι αγρότες κινήθηκαν με τα πόδια στον κόμβο της Νίκαιας, η αστυνομία του σταμάτησε, ακολούθησαν επεισόδια με μάχες σώμα με σώμα, χημικά και κρότου λάμψης. Οι αγρότες στη συνέχεια έσπασαν κιγκλίδωμα στον αυτοκινητόδρομο, πέρασαν με τρακτέρ και απέκλεισαν την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα.
Νωρίτερα είχαν γίνει επεισόδια και στον κόμβο του Πλατυκάμπου, όπου αγρότες σήκωσαν περιπολικό στα χέρια και έσπασαν τον φραγμό της αστυνομίας, ενώ άλλοι αγρότες απέκλεισαν τον κόμβο του Ε- 65. Η αστυνομία στη Θεσσαλία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ έχουν γίνει τρεις συλλήψεις. Από τον κόμβο της Νίκαιας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος, ο οποίος έπεσε λιπόθυμος από τα χημικά.
Οι αγρότες στη Νίκαια πέρασαν τελικά στην εθνική από τον παράδρομο, με τα πόδια.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δύο άτομα συνελήφθησαν στον Πλατύκαμπο Λάρισας, ο ένας κατηγορείται για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση, ενώ ο δεύτερος για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Η τρίτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στον κόμβο Νίκαιας και αφορά σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και αντίσταση. Από τις επιθέσεις στο σημείο τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Δείτε βίντεο από τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας:
Στη διάρκεια των επεισοδίων και έχοντας εισπνεύσει χημικά έπεσε λιπόθυμος στο οδόστρωμα ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος. Η αστυνομία κινήθηκε για τη σύλληψή του, καθώς είναι επικεφαλής της κινητοποίησης. Οι συνάδελφοί του έσπευσαν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια τον παρέλαβε ασθενοφόρο.
Στον Πλατύκαμπο, οι αγρότες σήκωσαν στα χέρια και έσπασαν το παρμπριζ περιπολικού για να περάσουν από τον φραγμό της αστυνομίας:
Τρεις συλλήψεις και δύο αστυνομικοί τραυματίες
Δείτε βίντεο από τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας:
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την ένταση μεταξύ αγροτών - αστυνομικών στον Πλατύκαμπο:
Λίγο νωρίτερα ξεκίνησαν τα τρακτέρ προς τον κόμβο της Νίκαιας.
Από σήμερα, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα βγαίνουν στους δρόμους με εκατοντάδες τρακτέρ, υλοποιώντας τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε πριν από μία εβδομάδα στη Νίκαια της Λάρισας. Από σήμερα και έως τις 5 Δεκεμβρίου τα τρακτέρ θα εμφανιστούν σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, ενώ θα υπάρξουν και παρεμβάσεις με αποκλεισμούς σε λιμάνια και τελωνεία.
Οι αγρότες της Θεσσαλίας ανοίγουν ουσιαστικά τον κύκλο των κινητοποιήσεων, ζητώντας την άμεση καταβολή αποζημιώσεων και χρημάτων που, όπως υποστηρίζουν, καθυστερούν εδώ και μήνες. Την ίδια στιγμή εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τις καταβολές της ενιαίας ενίσχυσης της περασμένης Παρασκευής, καθώς πολλοί παραγωγοί στη Θεσσαλία θεωρούν ότι έλαβαν ελάχιστα χρήματα σε σχέση με όσα ανέμεναν, ενώ αρκετοί αγρότες επισημαίνουν ότι δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ ή είδαν τα ποσά τους να «εξαφανίζονται» λόγω αυτόματων χρεώσεων από τον ΕΛΓΑ.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το μπλόκο της Νίκαιας:
Προσυγκεντρώσεις από τις 8.00 το πρωίΟι προσυγκεντρώσεις ξεκίνησαν από τις 08.00 στο Καράβωμα, στις 10.00 στον Περιφερειακό Βόλου και στο Πεδίο του Άρεως. Στις 11.00 οι φάλαγγες των τρακτέρ συγκεντρώθηκαν στην παλαιά εθνική οδό Βόλου–Λάρισας, στο ύψος του Ριζομύλου, από όπου κινήθηκαν ενιαία προς τη Νίκαια σχηματίζοντας μία από τις μεγαλύτερες αγροτικές πορείες των τελευταίων ετών. Οι παραγωγοί τονίζουν ότι πρόκειται για μία πανθεσσαλική κινητοποίηση διαρκείας, με στόχο να αναδειχθούν τα προβλήματα των μικρομεσαίων αγροτών.
Μπλόκα σε Νίκαια και Καρδίτσα – Στο επίκεντρο ο Ε65Στη Λάρισα, οι αγρότες έστησαν το ένα από τα δύο μεγάλα μπλόκα σήμερα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθήνας, στον κόμβο της Νίκαιας. Στο μπλόκο αυτό συμμετείχαν αγρότες από Λάρισα, Φάρσαλα, Μαγνησία και Τύρναβο, δηλώνοντας αποφασισμένοι να ανέβουν στον αυτοκινητόδρομο και να προχωρήσουν στον αποκλεισμό της ΠΑΘΕ.
Στην Καρδίτσα, τρακτέρ παρατάχθηκαν στον κόμβο του αυτοκινητόδρομου Ε65, ενώ νέες συγκεντρώσεις έγιναν στον κόμβο Μεγαλοχωρίου στα Τρίκαλα. Οι αγρότες από τα Τρίκαλα έχουν ήδη αποφασίσει τη δημιουργία μπλόκου την προσεχή Τετάρτη, με το βλέμμα στραμμένο και στον αποκλεισμό του Ε65. Επιπλέον, πιθανό θεωρείται ένα ακόμη μπλόκο στον νομό Τρικάλων από αγρότες της περιοχής του Ζάρκου, πάνω στον άξονα Λάρισας – Τρικάλων.
ΠΑΣΟΚ: Αστυνομική βία και χημικά αντί για ενισχύσεις επιφύλαξε στους αγρότες η κυβέρνηση Μητσοτάκη
Την επέμβαση της αστυνομίας και τη χρήση χημικών στα επεισόδια με τους αγρότες στη Λάρισα, κατέκρινε με δήλωση του ο Κώστας Τσουκαλάς.
Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι «στην Εκκλησία τα θαύματα διαρκούν τρεις ημέρες, το "θαύμα" που διαφήμιζε στους αγρότες η Νέα Δημοκρατία δεν κράτησε ούτε μία. Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, από σήμερα οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με τη σκληρή αλήθεια: μειωμένες ενισχύσεις και άδειοι τραπεζικοί λογαριασμοί. Από το 70% της βασικής ενίσχυσης που έπρεπε να δοθεί ως προκαταβολή, δόθηκε μόλις το 44%. Και τόνισε πώς «για να σταματήσουν την αγανάκτησή τους χρησιμοποιούν την αστυνομική βία. Αντί για υποστήριξη, επεφύλαξαν ξύλο και χημικά. Έσπειραν ανέμους, θερίζουν θύελλες».
Φαραντούρης από μπλόκο Νίκαιας: Αγώνας επιβίωσης για τους αγρότες
Στο αγροτικό μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα βρέθηκε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης κατά την πρώτη επεισοδιακή μέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων, σε συνέχεια της περιοδείας του την προηγούμενη εβδομάδα στο Θεσσαλικό κάμπο.
Σε δηλώσεις του αργά το μεσημέρι της Κυριακής απ' το αγροτικό μπλόκο, ο Έλληνας ευρωβουλευτής δήλωσε: «Αγώνας επιβίωσης για τους Έλληνες αγρότες και τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Η διαφθορά και η εγκατάλειψη σκοτώνει τα τελευταία υγειή κύτταρα αγροτικής παραγωγής. Ενώνω τη φωνή μου για να φτάσει η κραυγή αγωνίας στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες και κάνω έκκληση στη κυβέρνηση να ρίξει τους τόνους και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών μας».
📍Νίκαια, Λάρισα. Αγώνας επιβίωσης για τους Έλληνες αγρότες και τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Διαθορά & εγκατάληψη σκοτώνει τα τελευταία υγειή κύτταρα αγροτικής παραγωγής. Ενώνω τη φωνή μου για να φτάσει η κραυγή αγωνίας σε Αθήνα & Βρυξέλλες και κάνω έκκληση στη κυβέρνηση να… pic.twitter.com/hb7WHTuPwJ— Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) November 30, 2025
