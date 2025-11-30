Η Τσέλσι έκοψε βαθμούς από την Άρσεναλ - Νίκη ανάσα για τη Λίβερπουλ - Η φοβερή Βιγιαρεάλ 3-2 τη Σοσιεδάδ - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Η Τσέλσι παίζοντας για μια ώρα με παίκτη λιγότερο κράτησε στο 1-1 την Άρσεναλ και η Σίτι είναι πλέον στο -5 από την κορυφή - Η Βιγιαρεάλ απέδρασε στο 90'  από το Σαν Σεμπαστιάν και συνεχίζει να είναι στο κατώφλι Ρεάλ και Μπάρτσα

Το ντέρμπι του Λονδίνου ανέδειξε νικήτρια τη... Μάντσεστεερ Σίτι!  Τσέλσι και Άρσεναλ έμειναν στο 1-1 με τους «μπλε» να προηγούνται στις αρχές του Β' ημιχρόνου και ενώ από το 38' έπαιζαν με 10 (αποβολή Καϊσέδο) για να ισοφαρίσει η Άρσεναλ στο 59' και η ισοπαλία να επιτρέψει στη Σίτι να πλησιάσει στους πέντε βαθμούς από την κορυφή της Premier League όπου παραμένουν οι κανονιέρηδες. Νίκη ανάσα για τη Λίβερπουλ που νίκησε τη Γουέστ Χαμ με 2-0 στο Λονδίνο με το (πρώτο) γκολ του Ίσακ στο 60' και του Χάκπο στο 90'.

Η Μπέτις θριάμβευσε στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας επικρατώντας με 2-0 στην έδρα της Σεβίλλης και κάνει όνειρα για Champions League, ενώ η εκπληκτική Βιγιαρεάλ νίκησε 3-2 στο 90' στην έδρα της Σοσιεδάδ και διεκδικεί τον τίτλο στη La Liga.

Η Βόλφσμπουργκ κρατούσε στα χέρια της μέχρι το 90' ένα πολύτιμο τρίποντο στην έδρα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, αλλά εκεί δόθηκε πέναλτι μέσω VAR και οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν αφήνοντας την ομάδα του Κουλιεράκη (βασικός) οριακά εκτός ζώνης υποβιβασμού.

Στη Serie A η Ίντερ ζορίστηκε αλλά πήρε τη νίκη στην έδρα της Πίζα, ενώ η Αταλάντα βύθισε ακόμη πιο πολύ τη Φιορεντίνα την οποία νίκησε με 2-0 και την άφησε στην ουρά της βαθμολογίας.


Premier League (13η) 

Μπρέντφορντ-Μπέρνλι 3-1 (81'πέν, 86' Τιάγκο, 90'+2 Ουατάρα - 85' πέν. Φλέμινγκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Μάντσεστερ Σίτι-Λιντς 3-2 (1',90'+1 Φόντεν, 25' Κβάρντιολ - 49' Κάλβερτ-Λιούιν, 68' Ενμετσά) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Σάντερλαντ-Μπόρνμουθ 3-2 (30' πέν. Λε Φι, 46' Τραορέ, 69' Μπρομπέι - 7' Αντλί, 15' Ανταμς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Έβερτον-Νιούκαστλ 1-4 (69' Ντιούσμπερι-Χολ - 1',58' Τιαό, 25' Μίλεϊ, 45' Βολτεμάντε)

Έβερτον – Νιουκάστλ: 1-4 (MD 13, 29/11/25)
Κλείσιμο

Τότεναμ-Φούλαμ 1-2 (59' Κούντους - 4' Τέτε, 6' Γουίλσον)

Τότεναμ – Φούλαμ: 1-2 (MD 13, 29/11/25)


Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2 (36' πέν. Ματέτα - 54' Ζίρκζι, 63' Μάουντ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Άστον Βίλα-Γουλβς 1-0  (67' Καμαρά)  - Δείτε ΕΔΩ το γκολ

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπράιτον 0-2 (45'+1 Ντε Κάιπερ, 88' Τζίμας) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ 0-2 (60' Ίσακ, 90'+2 Χάκπο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Τσέλσι-Άρσεναλ 1-1 (48' Τσαλόμπα - 59' Μερίνο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)
Άρσεναλ 30
Μάντσεστερ Σίτι 25
Άστον Βίλα 24
Τσέλσι 24
Σάντερλαντ 22
Μπράιτον 22
Μάντσεστερ Γ. 21
Λίβερπουλ 21
Κρίσταλ Πάλας 20
Μπρέντφορντ 19
Μπόρνμουθ 19
Τότεναμ 18
Νιούκαστλ 18
Έβερτον 18
Φούλαμ 17
Νότιγχαμ Φόρεστ 12
Γουέστ Χαμ 11
Λιντς 11
Μπέρνλι 10
Γουλβς 2


La Liga (14η)


Χετάφε-Έλτσε 1-0 (56' Αραμπαρί)

GETAFE CF 1 - 0 ELCHE CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Μαγιόρκα-Οσασούνα 2-2 (62' πέν, 66' Μουρίκι - 82' Ραούλ Γκαρσία, 90'+2 Μπογιόμο)

RCD MALLORCA 2 - 2 CA OSASUNA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Μπαρτσελόνα-Αλαβές 3-1 (8' Γιαμάλ, 26',90'+4 Όλμο - 1' Ιμπάνιεθ)

FC BARCELONA 3 - 1 DEPORTIVO ALAVÉS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Λεβάντε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-2 (3' Ναβάρο, 44' Νίκο Γουίλιαμς)

LEVANTE UD 0 - 2 ATHLETIC CLUB | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οβιέδο 2-0 (16',25' Σόρλοτ)

ATLÉTICO DE MADRID 2 - 0 REAL OVIEDO | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Ρεάλ Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ 2-3 (61' Σολέρ, 87' Μπαρενετσέα - 31' Πέρεθ, 57',90' Μολέιρο)

REAL SOCIEDAD 2 - 3 VILLARREAL CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Σεβίλλη-Μπέτις 0-2 (54' Φορνάλς, 69' Αλτιμίρα)

SEVILLA FC 0 - 2 REAL BETIS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Θέλτα-Εσπανιόλ 0-1 (86' Γκαρθία)

CELTA 0 - 1 RCD ESPANYOL | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Τζιρόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 1-1 (45΄ Ουναΐ - 67΄ πεν. Μπαπέ)

GIRONA FC 1 - 1 REAL MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Ράγιο Βαγιεκάνο-Βαλένθια 1/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 34
Ρεάλ Μαδρίτης 33
Βιγιαρεάλ 32
Ατλέτικο Μαδρίτης 28
Μπέτις 24
Εσπανιόλ 24
Χετάφε 20
Αθλέτικ Μπιλμπάο 20
Ρεάλ Σοσιεδάδ 16
Έλτσε 16
Σεβίλλη 16
Θέλτα 16
Ράγιο Βαγεκάνο 16 -13αγ.
Αλαβές 15
Μαγιόρκα 13
Βαλένθια 13 -13αγ.
Τζιρόνα 12
Οσασούνα 12
Λεβάντε 9
Οβιέδο 9


Bundesliga (12η)

Γκλάντμπαχ-Λειψία 0-0

Gladbach Extend Their Unbeaten Streak! | BORUSSIA M'GLADBACH - RB LEIPZIG | Highlights – Bundesliga

Μπάγερν Μονάχου-Ζανκτ Πάουλι 3-1 (44' Γκερέιρο, 90'+3 Ντίας, 90+7' Τζάκσον - 6' Χουντόντζι)

It Ain't Over 'Til It's Over! | FC BAYERN - ST. PAULI | Highlights | Matchday 12 – Bundesliga 25/26

Βέρντερ Βρέμης-Κολονία 1-1 (22' Φριντλ - 90'+1 Ελ Μάλα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Ουνιόν Βερολίνου-Χαϊντενχάιμ 1-2 (43' Κεντίρα - 90' Σίμερ, 90'+5 Σόπνερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Χοφενχάιμ-Άουγκσμπουργκ 3-0 (16' Τουρέ, 26' Μπούργκερ, 45' αυτ. Σέζιγκερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Λεβερκούζεν-Ντόρτμουντ 1-2 (83' Κοφανέ- 41' Ανσελμίνο, 65' Αντεγιέμι)

Ice-Cold-Adeyemi WIns It! | BAYER 04 LEVERKUSEN - BORUSSIA DORTMUND | HL | MD 12 – Bundesliga 25/26

Αμβούργο-Στουτγκάρδη 2-1 (17' Γκλάτσελ, 90'+4 Φάμπιο Βιέιρα - 54' Ούνταβ)

Late Drama With A Man Down! | HAMBURGER SV - VFB STUTTGART | Highlights | Matchday 12 – Bundesliga


Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Βόλφσμπουργκ 1-1 (90'+6' πεν. Μπατσουαγί - 67' Ζέχντνερ)

Clutch Penalty Moment | EINTRACHT FRANKFURT - VFL WOLFSBURG | Highlights | MD 12 – Bundesliga 25/26


Φράιμπουργκ-Μάιντς 4-0 (12' Κούμπλερ, 26' Γκριφό, 50' Μανζαμπί, 90' Οστερχάγκε)


Freiburg Breezes Past Mainz! | SC FREIBURG - MAINZ 05 | Highlights | Matchday 12 – Bundesliga

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 34
Λειψία 26
Ντόρτμουντ 25
Λεβερκούζεν 23
Χοφενχάιμ 23
Στουτγκάρδη 22
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 21
Βέρντερ Βρέμης 16
Φράιμπουργκ 16
Κολονία 15
Ουνιόν Βερολίνου 15
Γκλάντμπαχ 13
Άουγκσμπουργκ 10
Αμβούργο 9
Βόλφσμπουργκ 9
Χαϊντενχάιμ 8
Ζανκτ Πάουλι 7
Μάιντς 6


Serie A (13η)

Κόμο-Σασουόλο 2-0 (14' Δουβίκας, 53' Μορένο)

COMO-SASSUOLO 2-0 | HIGHLIGHTS | Three points get Como closer to the top | SERIE A 2025/26

Τζένοα-Βερόνα 2-1 (40' Κολόμπο, 62' Τόρσμπι - 21' Μπελγκάλι)

GENOA-VERONA 2-1 | HIGHLIGHTS | De Rossi gets first win with Genoa | SERIE A 2025/26

Πάρμα-Ουντινέζε 0-2 (11' Ζανιόλο, 65' πέν. Ντέιβις)

PARMA-UDINESE 0-2 | HIGHLIGHTS | Udinese conquer the Tardini with a double | SERIE A 2025/26

Γιουβέντους-Κάλιαρι 2-1 (27', 45'+1' Γιλντίζ - 26' Εσπόζιτο)

JUVENTUS-CAGLIARI 2-1 | HIGHLIGHTS | Yildiz’s double seals Juve’s comeback win | SERIE A 2025/26


Μίλαν-Λάτσιο 1-0 (51' Λεάο)

MILAN-LAZIO 1-0 | HIGHLIGHTS | Leao brings Milan back on top | SERIE A 2025/26


Λέτσε-Τορίνο 2-1 (20' Κουλιμπαλί, 22' Μπαντα - 57' Άνταμς)

LECCE-TORINO 2-1 | HIGHLIGHTS | Falcone’s penalty save seals the win for Lecce | SERIE A 2025/26


Πίζα-Ίντερ 0-2 (69',83' Μαρτίνες)

PISA-INTER 0-2 | HIGHLIGHTS | Lautaro’s brace brings Inter back on track | SERIE A 2025/26


Αταλάντα-Φιορεντίνα 2-0 (41' Κοσουνού, 51' Λούκμαν)

ATALANTA-FIORENTINA 2-0 | HIGHLIGHTS | Palladino sinks former team from the bench | SERIE A 2025/26


Ρόμα-Νάπολι 0-1 (36' Νταβίντ Νέρες)

Μπολόνια-Κρεμονέζε 1/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)

Μίλαν 28
Νάπολι 28
Ρόμα 27
Ίντερ 27
Μπολόνια 24 -12αγ.
Κόμο 24
Γιουβέντους 23
Λάτσιο 18
Ουντινέζε 18
Σασουόλο 17
Αταλάντα 16
Κρεμονέζε 14 -12αγ.
Τορίνο 14
Λέτσε 13
Κάλιαρι 11
Τζένοα 11
Πάρμα 11
Πίζα 10
Φιορεντίνα 6
Βερόνα 6




