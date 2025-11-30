Η Τσέλσι έκοψε βαθμούς από την Άρσεναλ - Νίκη ανάσα για τη Λίβερπουλ - Η φοβερή Βιγιαρεάλ 3-2 τη Σοσιεδάδ - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης

Η Τσέλσι παίζοντας για μια ώρα με παίκτη λιγότερο κράτησε στο 1-1 την Άρσεναλ και η Σίτι είναι πλέον στο -5 από την κορυφή - Η Βιγιαρεάλ απέδρασε στο 90' από το Σαν Σεμπαστιάν και συνεχίζει να είναι στο κατώφλι Ρεάλ και Μπάρτσα