Η Τσέλσι έκοψε βαθμούς από την Άρσεναλ - Νίκη ανάσα για τη Λίβερπουλ - Η φοβερή Βιγιαρεάλ 3-2 τη Σοσιεδάδ - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Η Τσέλσι παίζοντας για μια ώρα με παίκτη λιγότερο κράτησε στο 1-1 την Άρσεναλ και η Σίτι είναι πλέον στο -5 από την κορυφή - Η Βιγιαρεάλ απέδρασε στο 90' από το Σαν Σεμπαστιάν και συνεχίζει να είναι στο κατώφλι Ρεάλ και Μπάρτσα
Η Μπέτις θριάμβευσε στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας επικρατώντας με 2-0 στην έδρα της Σεβίλλης και κάνει όνειρα για Champions League, ενώ η εκπληκτική Βιγιαρεάλ νίκησε 3-2 στο 90' στην έδρα της Σοσιεδάδ και διεκδικεί τον τίτλο στη La Liga.
Η Βόλφσμπουργκ κρατούσε στα χέρια της μέχρι το 90' ένα πολύτιμο τρίποντο στην έδρα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, αλλά εκεί δόθηκε πέναλτι μέσω VAR και οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν αφήνοντας την ομάδα του Κουλιεράκη (βασικός) οριακά εκτός ζώνης υποβιβασμού.
Στη Serie A η Ίντερ ζορίστηκε αλλά πήρε τη νίκη στην έδρα της Πίζα, ενώ η Αταλάντα βύθισε ακόμη πιο πολύ τη Φιορεντίνα την οποία νίκησε με 2-0 και την άφησε στην ουρά της βαθμολογίας.
Premier League (13η)
Μπρέντφορντ-Μπέρνλι 3-1 (81'πέν, 86' Τιάγκο, 90'+2 Ουατάρα - 85' πέν. Φλέμινγκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Σίτι-Λιντς 3-2 (1',90'+1 Φόντεν, 25' Κβάρντιολ - 49' Κάλβερτ-Λιούιν, 68' Ενμετσά) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Σάντερλαντ-Μπόρνμουθ 3-2 (30' πέν. Λε Φι, 46' Τραορέ, 69' Μπρομπέι - 7' Αντλί, 15' Ανταμς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Έβερτον-Νιούκαστλ 1-4 (69' Ντιούσμπερι-Χολ - 1',58' Τιαό, 25' Μίλεϊ, 45' Βολτεμάντε)
Τότεναμ-Φούλαμ 1-2 (59' Κούντους - 4' Τέτε, 6' Γουίλσον)
Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2 (36' πέν. Ματέτα - 54' Ζίρκζι, 63' Μάουντ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άστον Βίλα-Γουλβς 1-0 (67' Καμαρά) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπράιτον 0-2 (45'+1 Ντε Κάιπερ, 88' Τζίμας) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ 0-2 (60' Ίσακ, 90'+2 Χάκπο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Άρσεναλ 1-1 (48' Τσαλόμπα - 59' Μερίνο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)
Άρσεναλ 30
Μάντσεστερ Σίτι 25
Άστον Βίλα 24
Τσέλσι 24
Σάντερλαντ 22
Μπράιτον 22
Μάντσεστερ Γ. 21
Λίβερπουλ 21
Κρίσταλ Πάλας 20
Μπρέντφορντ 19
Μπόρνμουθ 19
Τότεναμ 18
Νιούκαστλ 18
Έβερτον 18
Φούλαμ 17
Νότιγχαμ Φόρεστ 12
Γουέστ Χαμ 11
Λιντς 11
Μπέρνλι 10
Γουλβς 2
La Liga (14η)
Χετάφε-Έλτσε 1-0 (56' Αραμπαρί)
Μαγιόρκα-Οσασούνα 2-2 (62' πέν, 66' Μουρίκι - 82' Ραούλ Γκαρσία, 90'+2 Μπογιόμο)
Μπαρτσελόνα-Αλαβές 3-1 (8' Γιαμάλ, 26',90'+4 Όλμο - 1' Ιμπάνιεθ)
Λεβάντε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-2 (3' Ναβάρο, 44' Νίκο Γουίλιαμς)
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ 2-3 (61' Σολέρ, 87' Μπαρενετσέα - 31' Πέρεθ, 57',90' Μολέιρο)
Σεβίλλη-Μπέτις 0-2 (54' Φορνάλς, 69' Αλτιμίρα)
Θέλτα-Εσπανιόλ 0-1 (86' Γκαρθία)
Τζιρόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 1-1 (45΄ Ουναΐ - 67΄ πεν. Μπαπέ)
Ράγιο Βαγιεκάνο-Βαλένθια 1/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 34
Ρεάλ Μαδρίτης 33
Βιγιαρεάλ 32
Ατλέτικο Μαδρίτης 28
Μπέτις 24
Εσπανιόλ 24
Χετάφε 20
Αθλέτικ Μπιλμπάο 20
Ρεάλ Σοσιεδάδ 16
Έλτσε 16
Σεβίλλη 16
Θέλτα 16
Ράγιο Βαγεκάνο 16 -13αγ.
Αλαβές 15
Μαγιόρκα 13
Βαλένθια 13 -13αγ.
Τζιρόνα 12
Οσασούνα 12
Λεβάντε 9
Οβιέδο 9
Bundesliga (12η)
Γκλάντμπαχ-Λειψία 0-0
Μπάγερν Μονάχου-Ζανκτ Πάουλι 3-1 (44' Γκερέιρο, 90'+3 Ντίας, 90+7' Τζάκσον - 6' Χουντόντζι)
Βέρντερ Βρέμης-Κολονία 1-1 (22' Φριντλ - 90'+1 Ελ Μάλα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ουνιόν Βερολίνου-Χαϊντενχάιμ 1-2 (43' Κεντίρα - 90' Σίμερ, 90'+5 Σόπνερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χοφενχάιμ-Άουγκσμπουργκ 3-0 (16' Τουρέ, 26' Μπούργκερ, 45' αυτ. Σέζιγκερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λεβερκούζεν-Ντόρτμουντ 1-2 (83' Κοφανέ- 41' Ανσελμίνο, 65' Αντεγιέμι)
Αμβούργο-Στουτγκάρδη 2-1 (17' Γκλάτσελ, 90'+4 Φάμπιο Βιέιρα - 54' Ούνταβ)
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Βόλφσμπουργκ 1-1 (90'+6' πεν. Μπατσουαγί - 67' Ζέχντνερ)
Φράιμπουργκ-Μάιντς 4-0 (12' Κούμπλερ, 26' Γκριφό, 50' Μανζαμπί, 90' Οστερχάγκε)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 34
Λειψία 26
Ντόρτμουντ 25
Λεβερκούζεν 23
Χοφενχάιμ 23
Στουτγκάρδη 22
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 21
Βέρντερ Βρέμης 16
Φράιμπουργκ 16
Κολονία 15
Ουνιόν Βερολίνου 15
Γκλάντμπαχ 13
Άουγκσμπουργκ 10
Αμβούργο 9
Βόλφσμπουργκ 9
Χαϊντενχάιμ 8
Ζανκτ Πάουλι 7
Μάιντς 6
Serie A (13η)
Κόμο-Σασουόλο 2-0 (14' Δουβίκας, 53' Μορένο)
Τζένοα-Βερόνα 2-1 (40' Κολόμπο, 62' Τόρσμπι - 21' Μπελγκάλι)
Πάρμα-Ουντινέζε 0-2 (11' Ζανιόλο, 65' πέν. Ντέιβις)
Γιουβέντους-Κάλιαρι 2-1 (27', 45'+1' Γιλντίζ - 26' Εσπόζιτο)
Μίλαν-Λάτσιο 1-0 (51' Λεάο)
Λέτσε-Τορίνο 2-1 (20' Κουλιμπαλί, 22' Μπαντα - 57' Άνταμς)
Πίζα-Ίντερ 0-2 (69',83' Μαρτίνες)
Αταλάντα-Φιορεντίνα 2-0 (41' Κοσουνού, 51' Λούκμαν)
Ρόμα-Νάπολι 0-1 (36' Νταβίντ Νέρες)
Μπολόνια-Κρεμονέζε 1/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)
Μίλαν 28
Νάπολι 28
Ρόμα 27
Ίντερ 27
Μπολόνια 24 -12αγ.
Κόμο 24
Γιουβέντους 23
Λάτσιο 18
Ουντινέζε 18
Σασουόλο 17
Αταλάντα 16
Κρεμονέζε 14 -12αγ.
Τορίνο 14
Λέτσε 13
Κάλιαρι 11
Τζένοα 11
Πάρμα 11
Πίζα 10
Φιορεντίνα 6
Βερόνα 6
