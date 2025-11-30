Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Πρώτο γκολ ο Τζίμας στην Premier League, μεγάλο διπλό η Μπράιτον στην έδρα της Νότιγχαμ - Βίντεο
Ο 18χρονος Έλληνας επιθετικός άνοιξε λογαριασμό στην Premier League διαμορφώνοντας το τελικό 0-2 στη νίκη της ομάδας του στην έδρα της Φόρεστ
Η 30η Νοεμβρίου θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη του Στέφανου Τζίμα καθώς ο νεαρός Έλληνας επιθετικός πανηγύρισε το παρθενικό του γκολ στην Premier League το οποίο ουσιαστικά κλείδωσε και το υπερπολύτιμο τρίποντο για τη Μπράιτον
Ο Τζίμας είχε περάσει ως αλλαγή στο 65ο λεπτό, στην θέση του Ντάνι Γουέλμπεκ, και στο 88ο λεπτό κατάφερε να σκοράρει. Η Μπράιτον βγήκε στην κόντρα με τον Γκρούντα, ο Μοράτο δεν έδιωξε σωστά στην μπάλα και ο Τζίμας που ακολουθούσε τη φάση την έστειλε στα δίχτυα για το 0-2 που έφερε την Μπράιτον στην 5η θέση.
Δείτε ΕΔΩ το γκολ
