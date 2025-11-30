Πρώτο γκολ ο Τζίμας στην Premier League, μεγάλο διπλό η Μπράιτον στην έδρα της Νότιγχαμ - Βίντεο
SPORTS
Premier League Μπράιτον Στέφανος Τζίμας

Πρώτο γκολ ο Τζίμας στην Premier League, μεγάλο διπλό η Μπράιτον στην έδρα της Νότιγχαμ - Βίντεο

Ο 18χρονος Έλληνας επιθετικός άνοιξε λογαριασμό στην Premier League διαμορφώνοντας το τελικό 0-2 στη νίκη της ομάδας του στην έδρα της Φόρεστ

Πρώτο γκολ ο Τζίμας στην Premier League, μεγάλο διπλό η Μπράιτον στην έδρα της Νότιγχαμ - Βίντεο
Η 30η Νοεμβρίου θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη του Στέφανου Τζίμα καθώς ο νεαρός Έλληνας επιθετικός πανηγύρισε το παρθενικό του γκολ στην Premier League το οποίο ουσιαστικά κλείδωσε και το υπερπολύτιμο τρίποντο για τη Μπράιτον

Ο Τζίμας είχε περάσει ως αλλαγή στο 65ο λεπτό, στην θέση του Ντάνι Γουέλμπεκ, και στο 88ο λεπτό κατάφερε να σκοράρει. Η Μπράιτον βγήκε στην κόντρα με τον Γκρούντα, ο Μοράτο δεν έδιωξε σωστά στην μπάλα και ο Τζίμας που ακολουθούσε τη φάση την έστειλε στα δίχτυα για το 0-2 που έφερε την Μπράιτον στην 5η θέση.

Δείτε ΕΔΩ το γκολ 


Ειδήσεις σήμερα:

Ολόκληρη η δημοσκόπηση MARC για το ΘΕΜΑ - Γιατί ανέβηκε η ΝΔ, τι λένε για τον Τσίπρα και τον Σαμαρά , για τις ενεργειακές συμφωνίες και για τα ΕΛΤΑ

Επεισοδιακά ξεκίνησαν τα μπλόκα των αγροτών με την Αστυνομία: Χημικά σε Νίκαια και Πλατύκαμπο - Δείτε βίντεο

Θρήνος για τον 24χρονο που σκοτώθηκε στη Λούτσα: Είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της φίλης του - Ο 29χρονος οδηγός είχε εμπλακεί ξανά σε σοβαρό τροχαίο

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης