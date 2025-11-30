Ξέσπασε η Ερντέμ μετά το ΠΑΟΚ - ΠΑΟ: «Δέχτηκα λεκτικές επιθέσεις για τη γυναικεία μου υπόσταση», έγραψε η Τουρκάλα προπονήτρια
Σελέν Ερντέμ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Α1 μπάσκετ γυναικών

Ξέσπασε η Ερντέμ μετά το ΠΑΟΚ - ΠΑΟ: «Δέχτηκα λεκτικές επιθέσεις για τη γυναικεία μου υπόσταση», έγραψε η Τουρκάλα προπονήτρια

O Παναθηναϊκός πέρασε από την έδρα του ΠΑΟΚ αλλά η προπονήτριά του έχει έντονα παράπονα από τους οπαδούς της ομάδας της Θεσσαλονίκης


Ο Παναθηναϊκός έφυγε με το διπλό από την PAOK Sports Arena, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 86-62 και διευρύνοντας το αήττητο σερί του στην Α1 μπάσκετ Γυναικών.

Παρ’ όλα αυτά, η προπονήτρια του «τριφυλλιού», Σελέν Ερντέμ, με μήνυμά της στο Instagram κατήγγειλε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα με τον ΠΑΟΚ δέχτηκε λεκτικές επιθέσεις για τη γυναικεία της υπόσταση!

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα ένιωθα βαθιά ντροπή και λύπη λόγω των συνεχών λεκτικών επιθέσεων προς εμένα και την γυναικεία μου υπόσταση! Καμία γυναίκα δεν θα έπρεπε ποτέ να ανέχεται κάτι τέτοιο. Στέκομαι δυνατή ενάντια σε κάθε μορφή βίας και έλλειψης σεβασμού προς τις γυναίκες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

