Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Ο Φόντεν «λύτρωσε» την Σίτι στις καθυστερήσεις, 3-2 τη Λιντς - Δείτε τα γκολ
Η Σίτι προηγήθηκε στο 1' με τον Φόντεν και ο ίδιος παίκτης σημείωσε το 3-2 στο 90+1' - Η Λιντς επέστρεψε από το 0-2 αλλά δεν έκανε την έκπληξη στο Μάντσεστερ
Ο Φιλ Φόντεν μίλησε πρώτος και είχε και την τελευταία λέξη στην αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με τη Λιντς (3-2), ενώ στο «Στάδιο του Φωτός» η Σάντερλαντ έκανε μία αδιανόητη ανατροπή από 0-2 και με 3-2 ανέβηκε στην τέταρτη θέση της Premier League.
Δείτε ΕΔΩ το γκολ της νίκης από τον Φόντεν
Η Λιντς κατάφερε να «επιστρέψει» από το 0-2 και να ισοφαρίσει στο «Ετιχαντ» τη Σίτι, ωστόσο, στο φινάλε «μίλησε» ο Φόντεν και η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα πήρε την τεράστια όπως εξελίχθηκε το ματς νίκη με 3-2, μειώνοντας στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, αλλά με ματς περισσότερο.
Στο «Στάδιο του Φωτός» η Μπόρνμουθ «πάγωσε» τη γηπεδούχο Σάντερλαντ στα πρώτα 15 λεπτά παίρνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων, ωστόσο, οι «μαύρες γάτες» απάντησαν με τρία γκολ κι αοπέδειξαν ότι η εφετινή τους πορεία μόνο τυχαία δεν είναι.
Στο «Κομιούνιτι», τέλος, η Μπρέντφορντ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και με το τελικό 3-1 επί της Μπέρνλι ανέβηκε ακόμη πιο ψηλά στη βαθμολογία και... ονειρεύεται Ευρώπη!
Premier League (13η)
Μπρέντφορντ-Μπέρνλι 3-1 (81'πέν, 86' Τιάγκο, 90'+2 Ουατάρα - 85' πέν. Φλέμινγκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Σίτι-Λιντς 3-2 (1',90'+1 Φόντεν, 25' Κβάρντιολ - 49' Κάλβερτ-Λιούιν, 68' Ενμετσά) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Σάντερλαντ-Μπόρνμουθ 3-2 (30' πέν. Λε Φι, 46' Τραορέ, 69' Μπρομπέι - 7' Αντλί, 15' Ανταμς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Έβερτον-Νιούκαστλ
Τότεναμ-Φούλαμ 22:00
Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Γ. 30/11
Άστον Βίλα-Γουλβς 30/11
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπράιτον 30/11
Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ 30/11
Τσέλσι-Άρσεναλ 30/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)
Άρσεναλ 29
Μάντσεστερ Σίτι 25 -13αγ.
Τσέλσι 23
Σάντερλαντ 22 -13αγ.
Άστον Βίλα 21
Κρίσταλ Πάλας 20
Μπράιτον 19
Μπρέντφορντ 19 -13αγ.
Μπόρνμουθ 19 -13αγ.
Τότεναμ 18
Μάντσεστερ Γ. 18
Έβερτον 18
Λίβερπουλ 18
Νιούκαστλ 15
Φούλαμ 14
Νότιγχαμ Φόρεστ 12
Γουέστ Χαμ 11
Λιντς 11 -13αγ.
Μπέρνλι 10 -13αγ.
Γουλβς 2
Ειδήσεις σήμερα:
Στο Φανάρι ο Πάπας Λέων: Κοινό μήνυμα των προκαθημένων του Χριστιανισμού για ενότητα και συμπόρευση
Δένδιας: Το όπλο του μαχητή δεν είναι πλέον το τουφέκι, αλλά το drone - Το Αιγαίο δεν έχει καμία έννοια να το προστατεύει ο Στόλος, θα το κλείσουμε από την στεριά
Καιρός: Έρχεται υγρός Δεκέμβριος με βροχές - Δείτε χάρτες και αναλυτική πρόγνωση
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr