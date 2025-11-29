Ο Φόντεν «λύτρωσε» την Σίτι στις καθυστερήσεις, 3-2 τη Λιντς - Δείτε τα γκολ

Ο Φιλ Φόντεν μίλησε πρώτος και είχε και την τελευταία λέξη στην αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με τη Λιντς (3-2), ενώ στο «Στάδιο του Φωτός» η Σάντερλαντ έκανε μία αδιανόητη ανατροπή από 0-2 και με 3-2 ανέβηκε στην τέταρτη θέση της Premier League.



Δείτε ΕΔΩ το γκολ της νίκης από τον Φόντεν

Η Λιντς κατάφερε να «επιστρέψει» από το 0-2 και να ισοφαρίσει στο «Ετιχαντ» τη Σίτι, ωστόσο, στο φινάλε «μίλησε» ο Φόντεν και η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα πήρε την τεράστια όπως εξελίχθηκε το ματς νίκη με 3-2, μειώνοντας στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, αλλά με ματς περισσότερο.

Στο «Στάδιο του Φωτός» η Μπόρνμουθ «πάγωσε» τη γηπεδούχο Σάντερλαντ στα πρώτα 15 λεπτά παίρνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων, ωστόσο, οι «μαύρες γάτες» απάντησαν με τρία γκολ κι αοπέδειξαν ότι η εφετινή τους πορεία μόνο τυχαία δεν είναι.

Στο «Κομιούνιτι», τέλος, η Μπρέντφορντ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και με το τελικό 3-1 επί της Μπέρνλι ανέβηκε ακόμη πιο ψηλά στη βαθμολογία και... ονειρεύεται Ευρώπη!

Premier League (13η)

Μπρέντφορντ-Μπέρνλι 3-1 (81'πέν, 86' Τιάγκο, 90'+2 Ουατάρα - 85' πέν. Φλέμινγκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μάντσεστερ Σίτι-Λιντς 3-2 (1',90'+1 Φόντεν, 25' Κβάρντιολ - 49' Κάλβερτ-Λιούιν, 68' Ενμετσά) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Σάντερλαντ-Μπόρνμουθ 3-2 (30' πέν. Λε Φι, 46' Τραορέ, 69' Μπρομπέι - 7' Αντλί, 15' Ανταμς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Έβερτον-Νιούκαστλ

Τότεναμ-Φούλαμ 22:00

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Γ. 30/11

Άστον Βίλα-Γουλβς 30/11

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπράιτον 30/11

Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ 30/11

Τσέλσι-Άρσεναλ 30/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

Άρσεναλ 29

Μάντσεστερ Σίτι 25 -13αγ.

Τσέλσι 23

Σάντερλαντ 22 -13αγ.

Άστον Βίλα 21

Κρίσταλ Πάλας 20

Μπράιτον 19

Μπρέντφορντ 19 -13αγ.

Μπόρνμουθ 19 -13αγ.

Τότεναμ 18

Μάντσεστερ Γ. 18

Έβερτον 18

Λίβερπουλ 18

Νιούκαστλ 15

Φούλαμ 14

Νότιγχαμ Φόρεστ 12

Γουέστ Χαμ 11

Λιντς 11 -13αγ.

Μπέρνλι 10 -13αγ.

Γουλβς 2



