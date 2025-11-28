Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ με θλάση ο Πέλκας, έβγαλε μέρος της προπόνησης ο Κωνσταντέλιας
Ο Δημήτρης Πέλκας έχει θλάση στον δεξί δικέφαλο
Η προετοιμασία της ομάδας ξεκίνησε στη Νέα Μεσημβρία το απόγευμα της Παρασκευής (28.11). Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα κόντρα στους Νορβηγούς ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στην πισίνα και το γυμναστήριο.
Οι υπόλοιποι δούλεψαν με το τεχνικό επιτελείο στον τομέα της τακτικής, ενώ έπαιξαν κι οικογενειακό διπλό. Ο Δημήτρης Πέλκας υποβλήθηκε σε μαγνητική που έδειξε πως έχει υποστεί θλάση στον δεξί δικέφαλo, ξεκίνησε ήδη θεραπείες κι η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά.
Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Μαντί Καμαρά ακολούθησαν μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψαν ατομικά.
Το Σάββατο (29.11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει για Λιβαδειά.
