Μουντιάλ 2026: Ο Ντικ Άντβοκαατ επέστρεψε στο Κουρασάο και στα 78 του χρόνια ετοιμάζεται να γράψει ιστορία
Ο Ολλανδός τεχνικός είχε αποχωρήσει για οικογενειακούς λόγους, πριν το τελευταίο ματς της προκριματικής φάσης, αλλά επέστρεψε και θα γίνει ο γηραιότερος τεχνικός που έχει κοουτσάρει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κύπελλου

Στις 19 Νοεμβρίου 2025 η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Κουρασάο αντιμετώπιζε στο Κίνγκστον την Τζαμάικα με τον εκτός έδρας αγώνα να είναι «τελικός» πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντιάλ.

Η Τζαμάικα του Άγγλου τεχνικού Στιβ ΜακΛάρεν ήθελε μόνο νίκη για να αποφύγει τα μπαράζ, το Κουρασάο του Ολλανδού Ντικ Άντβοκαατ βολευόταν και με την ισοπαλία...

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα, ο Ολλανδός αναχώρησε εσπευσμένα από την πρωτεύουσα της Τζαμάικα για να βρεθεί στο πλευρό της άρρωστης κόρης του, αλλά το Κουρασάο έκανε το καθήκον του και με το ισόπαλο 0-0 πήε για πρώτη φορά το εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Ομοσπονδία ανακοίνωσε την πρόσληψη του επίσης Ολλανδού Φρέντι Ρούτεν, ωστόσο ο άλλοτε τεχνικός των Φέγενορντ, Αϊντχόφεν, Σάλκε πρόλαβε να κοουτσάρει την ομάδα του μόλις σε δύο φιλικές αναμετρήσεις και οι ήττες από Κίνα (2-0), Αυστραλία (5-1) έφεραν το πρόωρο διαζύγιο και την... εσπευσμένη επιστροφή Άντβοκαατ στο νησί της Καραϊβικής.

Την περασμένη Δευτέρα η Ομοσπονδία ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Ρούτεν, κάνοντας λόγο για παραίτηση του έμπειρου Ολλανδού...

Σχεδόν 48 ώρες αργότερα η ποδοσφαιρική αρχή της χώρας επιβεβαίωσε τη μεγάλη επιστροφή του Άντβοκαατ στο νησί (καθώς  η υγεία της κόρης του έχει βελτιωθεί) με την είδηση να γίνεται αποδεκτή απ' όλους με ενθουσιασμό: «Μετά την απόφαση του Φρεντ Ρούτεν να θέσει τη θέση του στη διάθεση του συμβουλίου, αποφασίστηκε ο διορισμός του Ντικ Άντβοκαατ ως πρώτου προπονητή. Οι συζητήσεις για τις περαιτέρω λεπτομέρειες βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας και της συνέχειας γύρω από την εθνική ομάδα».

Το Κουρασάο βρίσκεται στον 5ο Όμιλο, μαζί με τη Γερμανία, τον Ισημερινό και την Ακτή Ελεφαντοστού. Ο πρώτος του αγώνα είναι εναντίον της Γερμανίας στο Χιούστον, στις 14 Ιουνίου και εκτός απροόπτου εκείνη την ημέρα θα πάρει το ρεκόρ από τον δικό μας Ότο Ρεχάγκελ.

Ο «Ρεχακλής» ήταν 71 ετών και 317 ημερών όταν οδήγησε την Εθνική στον τελευταίο της αγώνα (με την Αργεντινή) στο Μουντιάλ του 2010 στη Νότιο Αφρική και μέχρι τώρα κρατάει το ρεκόρ...
