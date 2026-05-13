Εφές: Υπέστη έμφραγμα στην προπόνηση το μέλος του τεχνικού επιτελείου, Σερχάτ Γκιουνές
Ο 40χρονος προπονητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και αναμένονται ανακοινώσεις για την κατάστασή του

Έμφραγμα στην προπόνηση της Εφές στην Πόλη υπέστη ο Σερχάτ Γκιουνές

Ο 40χρονος που είναι προπονητής αθλητικής κατάστασης κατέρρευσε στην προπόνηση της ομάδας και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις. 

Σύμφωνα με τούρκικα μέσα, η καρδιά του 40χρονου τεχνικού σταμάτησε να χτυπάει και σωριάστηκε στο έδαφος, με τον Σερχάν Ανταλαγί ο οποίος είναι γενικός γραμματέας της τούρκικης ομοσπονδίας αλλά και γιατρός να σπεύδει να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, αφού βρισκόταν στο χώρο του γηπέδου.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από τη γειτονική χώρα, οι γιατροί του νοσοκομείου σκοπεύον να τον ξυπνήσουν αύριο, την ώρα που παραμένουν σταθερά αισιόδοξοι για την κατάστασή του.

Η ανακοίνωση της Αναντολού Εφές
«Ο Προπονητής Αθλητικής Απόδοσης της Ομάδας μας, κύριος Σερχάτ Γκιουνές, υπέστη χθες ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας. Οι υγειονομικοί υπεύθυνοι παρείχαν την απαραίτητη άμεση βοήθεια και τον μετέφεραν αμέσως στο νοσοκομείο.

Ευχόμαστε ο Σερχάτ Γκιουνές να ανακτήσει την υγεία του το συντομότερο δυνατό.

Οι απαραίτητες και επίσημες ενημερώσεις θα γίνουν από τον σύλλογό μας».


