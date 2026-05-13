Η Mastercard λανσάρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το «Mastercard Day»
Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στον Κολοσσό, πέτυχε 70 πόντους, δείτε βίντεο
Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στον Κολοσσό, πέτυχε 70 πόντους, δείτε βίντεο
Ο Ολυμπιακός με κορυφαίους τους Λαρεντζάκη και Μιλουτίνοφ και 20/22 τρίποντα διέλυσε τα κοντέρ στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στον Κολοσσό για το game 1 της προημιτελικής φάσης της Basket League
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο Game 1 της προημιτελικής σειράς των playoffs της Stoiximan Basket League, μπαίνοντας από την αρχή με τη βελόνα στο κόκκινο.
Οι Πειραιώτες επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, σημειώνοντας 35 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο υπέρ τους 70-35.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μέτρησε 26/35 σουτ εντός πεδιάς, με 20/22 δίποντα (90%), 6/13 τρίποντα (46%) και 12/13 βολές (92%). Παράλληλα, μάζεψε 19 ριμπάουντ (14-5), μοίρασε 20 ασίστ για μόλις δύο λάθη και έκανε 7 κλεψίματα σε αυτό το διάστημα.
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σημείωσε 13 πόντους και μάζεψε πέντε ριμπάουντ, ενώ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης πρόσθεσε 12 πόντους.
Με τους 70 πόντους που πέτυχε ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση σε ημίχρονο στην ιστορία του σε επαγγελματικό πρωτάθλημα, καθώς τόσους είχε πετύχει στο δεύτερο ημίχρονο της φετινής εκτός έδρας νίκης επί της Καρδίτσας, 80-120, στις 11 Ιανουαρίου.
Είναι μόλις η πέμπτη φορά που μία ομάδα σημείωσε 70 ή περισσότερους πόντους σε ένα ημίχρονο.
Το ρεκόρ κρατάει ο Παναθηναϊκός με τους 72 του δεύτερου ημιχρόνου του αγώνα που έδωσε στις 28 Ιανουαρίου 1995 κόντρα στους Αμπελόκηπους.
Οι Πειραιώτες επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, σημειώνοντας 35 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο υπέρ τους 70-35.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μέτρησε 26/35 σουτ εντός πεδιάς, με 20/22 δίποντα (90%), 6/13 τρίποντα (46%) και 12/13 βολές (92%). Παράλληλα, μάζεψε 19 ριμπάουντ (14-5), μοίρασε 20 ασίστ για μόλις δύο λάθη και έκανε 7 κλεψίματα σε αυτό το διάστημα.
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σημείωσε 13 πόντους και μάζεψε πέντε ριμπάουντ, ενώ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης πρόσθεσε 12 πόντους.
Με τους 70 πόντους που πέτυχε ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση σε ημίχρονο στην ιστορία του σε επαγγελματικό πρωτάθλημα, καθώς τόσους είχε πετύχει στο δεύτερο ημίχρονο της φετινής εκτός έδρας νίκης επί της Καρδίτσας, 80-120, στις 11 Ιανουαρίου.
Είναι μόλις η πέμπτη φορά που μία ομάδα σημείωσε 70 ή περισσότερους πόντους σε ένα ημίχρονο.
Το ρεκόρ κρατάει ο Παναθηναϊκός με τους 72 του δεύτερου ημιχρόνου του αγώνα που έδωσε στις 28 Ιανουαρίου 1995 κόντρα στους Αμπελόκηπους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα