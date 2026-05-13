Ολυμπιακός: Χωρίς Φουρνιέ, Χολ και Βεζένκοφ με τον Κολοσσό, σφίξιμο στο δεξί πόδι ο τελευταίος
SPORTS
Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου Basket League Σάσα Βεζένκοβ

Ολυμπιακός: Χωρίς Φουρνιέ, Χολ και Βεζένκοφ με τον Κολοσσό, σφίξιμο στο δεξί πόδι ο τελευταίος

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 17:00 τον Κολοσσό στο ΣΕΦ στον 1ο αγώνα των playoffs της Basket League - Επανήλθε ο Γουόρντ

Ολυμπιακός: Χωρίς Φουρνιέ, Χολ και Βεζένκοφ με τον Κολοσσό, σφίξιμο στο δεξί πόδι ο τελευταίος
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ευχάριστα τα νέα στον Ολυμπιακό, με τον Τάισον Γουόρντ να είναι και πάλι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Τάισον Γουόρντ ξεπέρασε τον τραυματισμό του στη μέση και θα είναι στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το παιχνίδι απέναντι στον Κολοσσό (στις 17:00)αλλά και στο Final Four της EuroLeague.

Εκτός από το παιχνίδι απέναντι στον Κολοσσό έμειναν οι Εβάν Φουρνιέ και Ντόντα Χολ, ενώ οι Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουσταφά Φαλ και Κόρι Τζόσεφ είναι εκτός της 8άδας της Stoiximan GBL.

Έτσι, η εξάδα των ξένων για το ματς του ΟΙλυμπιακού απέναντι στον Κολοσσό θα απαρτίζεται από τους Τάισον Γουόρντ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Άλεκ Πίτερς, Μόντε Μόρις και Φρανκ Νιλικίνα.

Εκτός της αναμέτρησης θα είναι και ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος ένιωσε ένα μικρό σφίξιμο στο δεξί πόδι, χωρίς όμως να είναι κάτι το σοβαρό.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου και της βιώσιμης μετακίνησης με την ενέργεια της ΔΕΗ

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή μέσα από 863,8 χιλιόμετρα και 5 περιφέρειες της χώρας - Δράσεις για το ποδήλατο σε όλες τις μορφές του για μικρούς και μεγάλους με το ΔΕΗ Power Up The Race

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης