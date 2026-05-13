Ολυμπιακός: Χωρίς Φουρνιέ, Χολ και Βεζένκοφ με τον Κολοσσό, σφίξιμο στο δεξί πόδι ο τελευταίος
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 17:00 τον Κολοσσό στο ΣΕΦ στον 1ο αγώνα των playoffs της Basket League - Επανήλθε ο Γουόρντ
Ευχάριστα τα νέα στον Ολυμπιακό, με τον Τάισον Γουόρντ να είναι και πάλι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Ο Τάισον Γουόρντ ξεπέρασε τον τραυματισμό του στη μέση και θα είναι στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το παιχνίδι απέναντι στον Κολοσσό (στις 17:00)αλλά και στο Final Four της EuroLeague.
Εκτός από το παιχνίδι απέναντι στον Κολοσσό έμειναν οι Εβάν Φουρνιέ και Ντόντα Χολ, ενώ οι Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουσταφά Φαλ και Κόρι Τζόσεφ είναι εκτός της 8άδας της Stoiximan GBL.
Έτσι, η εξάδα των ξένων για το ματς του ΟΙλυμπιακού απέναντι στον Κολοσσό θα απαρτίζεται από τους Τάισον Γουόρντ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Άλεκ Πίτερς, Μόντε Μόρις και Φρανκ Νιλικίνα.
Εκτός της αναμέτρησης θα είναι και ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος ένιωσε ένα μικρό σφίξιμο στο δεξί πόδι, χωρίς όμως να είναι κάτι το σοβαρό.
