«Καρφιά» Κόντη για τη διαιτησία στο Λεβαδειακός - ΟΦΗ: «Δεν είμαι χθεσινός, ό,τι και να γινόταν θα χάναμε»
SPORTS
ΟΦΗ Χρήστος Κόντης Λεβαδειακός Super League 1

«Καρφιά» Κόντη για τη διαιτησία στο Λεβαδειακός - ΟΦΗ: «Δεν είμαι χθεσινός, ό,τι και να γινόταν θα χάναμε»

Ο ΟΦΗ προηγήθηκε 2-0 και ηττήθηκε 3-2 με 3 γκολ στις καθυστερήσεις από τον Λεβαδειακό

«Καρφιά» Κόντη για τη διαιτησία στο Λεβαδειακός - ΟΦΗ: «Δεν είμαι χθεσινός, ό,τι και να γινόταν θα χάναμε»
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο ΟΦΗ παρόλο που προηγήθηκε με δυο γκολ (0-2) στο πρώτο μέρος του εκτός έδρας αγώαν με τον Λεβαδειακός έπαιξε σε ολόκληρο το δεύτερο μέρος με παίκτη λιγότερο και εν τέλει ηττήθηκε με 3-2, καθώς δέχτηκε τρία γκολ στις καθυστερήσεις.

Ο τεχνικός των Κυπελλούχων Ελλάδας, Χρήστος Κόντης, στις δηλώσεις του στη NOVA μετά το ματς εξέφρασε τα σοβαρά παράπονα του από τη διαιτησία και τόνισε: «Δεν είμαι χθεσινός στο ποδόσφαιρο, ότι και να γινόταν θα χάναμε».

Θυμίζουμε πως διαιτητής του αγώνα της Βοιωτίας ήταν ο Κουκούλας, με VAR τον Τσακαλίδη.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη
«Στα δικά μου τα μάτια έγινε ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο από εμάς, πήγαινε για 0-3 και 0-4. Βγάλαμε πολλές ευκαιρίες και αυτό το παιχνίδι κάποιοι το κατέστρεψαν, το έκαναν με εντάσεις, κόκκινες.

Αυτό το πράγμα που έγινε σήμερα, δεν το έχω ξαναδεί στην ζωή μου, με το ζόρι να χάσουμε. Πραγματικά αισθάνομαι πολύ περίεργα, ήρθαμε με πολύ μεγάλη όρεξη, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα.

Ο Παλάσιος έχει κάνει 8 φάουλ, δεν πήρε κάρτα, εμείς ακουμπάγαμε και παίρναμε κάρτα. Δεν είμαι χθεσινός στο ποδόσφαιρο, ότι και να γινόταν θα χάναμε»
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου και της βιώσιμης μετακίνησης με την ενέργεια της ΔΕΗ

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή μέσα από 863,8 χιλιόμετρα και 5 περιφέρειες της χώρας - Δράσεις για το ποδήλατο σε όλες τις μορφές του για μικρούς και μεγάλους με το ΔΕΗ Power Up The Race

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης