Η βαθμολογία των playoffs (5-8) μετά τις νίκες Άρη και Λεβαδειακού
Η μάχη για την 5η θέση και το γόητρο συνεχίζεται αφού Άρης και Λεβαδειακός συνέχισαν με νίκες με τους Βοιωτούς να είναι στο +3, ενώ απομένει μια αγωνιστική και παίζουν μεταξύ τους
Με μια μεγάλη ανατροπή και άλλη μια νίκη του Άρη έληξε η 5η αγωνιστική των playoffs (5-8), αφού ο Λεβαδειακός παρότι έχανε με 2-0 ως το 90' από τον ΟΦΗ, πήρε μια αδιανόητη νίκη με 3-2.
Ο Άρης νίκησε 1-2 το Βόλο και είναι ακόμα στη διεκδίκηση της 5ης θέσης.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
Βόλος-Άρης 1-2
Λεβαδειακός-ΟΦΗ 3-2
Η βαθμολογία (5η αγωνιστική)
5. Λεβαδειακός 31
6. Αρης 28
7.ΟΦΗ 20
8. Βόλος 17
H τελευταία αγωνιστική (6η) – Κυριακή 17 Μαϊου
Άρης-Λεβαδειακός
ΟΦΗ-Βόλος
