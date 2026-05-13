Τζέισον Κόλινς, ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος παίκτης στο ΝΒΑ: Από τον «αγώνα» του γι' αποδοχή στην άνιση μάχη με τον καρκίνο στον εγκέφαλο

We are saddened to hear about the passing of NBA trailblazer Jason Collins. In a 2024 interview, he shared this story with us about something that inspired him to share his truth. We’re thankful for his bravery, and our thoughts are with his family, friends, and fans. pic.twitter.com/jPm4N76e7g — Queerty (@Queerty) May 13, 2026

Όταν αποκάλυψε τη νόσησή του με καρκίνο, ο Τζέισον Κόλινς είχε πει ότι του θύμισε την απόφασή του να δηλώσει δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλος το 2013, σε πρωτοσέλιδο άρθρο για το Sports Illustrated: «Τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν τα καλύτερα της ζωής μου. Η ζωή σου είναι πολύ καλύτερη όταν απλώς εμφανίζεσαι ως ο αληθινός σου εαυτός, χωρίς να φοβάσαι να είσαι ο αληθινός σου εαυτός, δημόσια ή ιδιωτικά. Αυτός είμαι εγώ. Αυτό αντιμετωπίζω».Ο Κόλινς, σύμφωνα με το BBC, λάμβανε θεραπεία με ένα φάρμακο που ονομάζεται Avastin για να επιβραδύνει την ανάπτυξη του όγκου και ταξίδευε στη Σιγκαπούρη για μια στοχευμένη μορφή χημειοθεραπείας.H καριέρα του στο μπάσκετ ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο Stanford πριν πάει στο NBA όπου έπαιξε για έξι ομάδες στις 13 σεζόν του στο πρωτάθλημα πριν την απόσυρσή του το 2014.Το γλοιοβλάστωμα, ή GBM, είναι ένας επιθετικός τύπος καρκίνου του εγκεφάλου που ξεκινά σε κύτταρα που ονομάζονται αστροκύτταρα, τα οποία υποστηρίζουν τα νευρικά κύτταρα.Το γλοιοβλάστωμα είναι ο πιο συνηθισμένος κακοήθης όγκος του εγκεφάλου σε ενήλικες.Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά συμβαίνει συχνότερα σε ηλικιωμένους ενήλικες.Τα συμπτώματα μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το πού σχηματίζεται ο όγκος στον εγκέφαλο.Μπορεί να περιλαμβάνουν επιληπτικές κρίσεις ή αλλαγές στη σκέψη, την ομιλία, την όραση, τη δύναμη, την αίσθηση ή την ισορροπία.Ενώ οι θεραπείες μπορούν δυνητικά να επιβραδύνουν την ανάπτυξη του όγκου, δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία.«Τον Μάιο, παντρεύτηκα τον έρωτα της ζωής μου, τον Μπράνσον Γκριν, σε μια τελετή στο Όστιν του Τέξας, η οποία δεν θα μπορούσε να είναι πιο τέλεια.Τον Αύγουστο, υποτίθεται ότι θα πηγαίναμε στο US Open, όπως κάθε χρόνο, αλλά όταν έφτασε το αυτοκίνητο για να μας πάει στο αεροδρόμιο, δεν ήμουν καν κοντά στο να είμαι έτοιμη.Και για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, χάσαμε την πτήση μας επειδή δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ αρκετά για να πακετάρω...Είχα περίεργα συμπτώματα όπως αυτό για μία ή δύο εβδομάδες, αλλά εκτός αν κάτι πήγαινε πολύ άσχημα, θα συνέχιζα. Είμαι αθλητής.Σύμφωνα με την οικογένειά μου, μέσα σε λίγες ώρες, η πνευματική μου διαύγεια, η βραχυπρόθεσμη μνήμη και η κατανόησή μου εξαφανίστηκαν, μετατρέποντάς με στην εκδοχή της Ντόρι από το "Ψάχνοντας τον Νέμο" για παίκτες του NBA.Τις επόμενες εβδομάδες, θα ανακαλύπταμε πόσο σοβαρό ήταν», εξήγησε ο πρώην παίκτης των Νετς, Γκρίζλις, Τίμπεργουλβς, Χοκς, Σέλτικς και Γουίζαρντς, ο οποίος αποσύρθηκε το 2014.Όσον αφορά τη θανατηφόρα επιθετικότητα του καρκίνου του, ο Jason Collins μοιράστηκε ότι «αυτό που κάνει το γλοιοβλάστωμα τόσο επικίνδυνο είναι ότι αναπτύσσεται σε έναν πολύ περιορισμένο και περιορισμένο χώρο (το κρανίο), είναι πολύ επιθετικό και μπορεί να επεκταθεί.Αυτό που το καθιστά τόσο δύσκολο στη θεραπεία στην περίπτωσή μου είναι ότι περιβάλλεται από τον εγκέφαλο και εισβάλλει στον μετωπιαίο λοβό, κάτι που σας καθορίζει...Το γλοιοβλάστωμά μου είναι πολύμορφο. Φανταστείτε ένα τέρας με πλοκάμια που εκτείνονται στο κάτω μέρος του εγκεφάλου μου, τόσο φαρδιά όσο μια μπάλα του μπέιζμπολ».Ως έμπειρος άνθρωπος, ήξερε πάντα ότι είχε περισσότερα χρόνια μπάσκετ πίσω του από ό,τι μπροστά του.Ο χρόνος ήταν πάντα στο παρασκήνιο, ρωτώντας παίκτες του βεληνεκούς του, της ηλικίας του, πότε ίσως ήταν η ώρα να κρεμάσει τα αθλητικά του παπούτσια.Αλλά σκεφτόταν πέρα ​​από αυτό. Σκεφτόταν πώς να βοηθήσει άλλους ανθρώπους. Και ήθελε να το κάνει πριν τελειώσει ο χρόνος - πριν τελειώσει η καριέρα του.Για χρόνια, αναρωτιόταν αν έπρεπε να αποκαλύψει την αλήθεια του — και πότε.Και ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες. Όταν ο πρώην συγκάτοικος του στο Πανεπιστημίου Στάνφορντ, Τζο Κένεντι, βουλευτής από τη Μασαχουσέτη εκείνη την εποχή, παρέλασε σε gay pride στη Βοστώνη, ένιωσε μεγαλύτερη την ανάγκη να πει την αλήθεια του.«Ενίσχυσε την ιδέα ότι δεν πρέπει να περιμένω να είναι τέλειες οι συνθήκες της αποκάλυψής μου», έγραψε το 2013. «Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν σε μια στιγμή, οπότε γιατί να μην ζήσουμε ειλικρινά;»Όταν ο Τζέισον Κόλινς προσπαθούσε να βρει το θάρρος να αποκαλύψει ότι είναι ομοφυλόφιλος στη γιαγιά του, ανησυχούσε για το τι θα έλεγε.Ήταν μια βαθιά θρησκευόμενη γυναίκα. Και, από όλα τα μέλη της οικογένειάς του, αυτή ήταν αυτή στην οποία ήταν πιο νευρικός να εμπιστευτεί τα συναισθήματά του.Αλλά τον κοίταξε -τον είδε πραγματικά γι' αυτό που ήταν- και τον αγκάλιασε. «Μωρό μου», του είπε, «πρόκειται για αγάπη».Η αγάπη είναι μία από τις πολλές αρχές που ο Κόλινς θα ακολουθούσε. Η αγάπη είναι αυτό που ενθάρρυνε ο Κόλινς.Η αγάπη είναι αυτό που του επέτρεψε να ξεπεράσει τον φόβο του για το τι θα έλεγαν η οικογένειά του, οι φίλοι του, οι συμπαίκτες του στο NBA και οι προπονητές του...