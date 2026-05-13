Η βαθμολογία μετά την 5η αγωνιστική των playoffs, τα σενάρια για την 2η θέση
Η βαθμολογία μετά την 5η αγωνιστική των playoffs, τα σενάρια για την 2η θέση
Ο Ολυμπιακός έμεινε μόνος του στη 2η θέση μετά το 1-0 επί του Παναθηναϊκού και το 1-1 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα
Μόνος στη 2η θέση έμεινε ο Ολυμπιακός μετά την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκη και μια αγωνιστική πριν από το φινάλε είναι στο +2 από τον ΠΑΟΚ ο οποίος πήρε βαθμό από την ΑΕΚ στην Τούμπα (1-1).
Στην τελευταία αγωνιστική ο Ολυμπιακός παίζει στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό ο οποίος ακόμα δεν έχει νίκη στα playoffs.
Τα σενάρια για την 2η θέση
Για τον Ολυμπιακό
1. Νίκη επί της ΑΕΚ
2. Ισοπαλία με την ΑΕΚ και ήττα του ΠΑΟΚ ή ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό
3. Ήττα από την ΑΕΚ και να μην νικήσει ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο
Για τον ΠΑΟΚ
1. Νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό και να μην πάρει το τρίποντο ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ
Playoffs (1-4)
Τα αποτελέσματα (5η αγωνιστική)
1. AEK 71
2. Ολυμπιακός 65
3. ΠΑΟΚ 63
4. Παναθηναϊκός 51
H τελευταία αγωνιστική (6, 17/5)
19:30 ΑΕΚ-Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκη και μια αγωνιστική πριν από το φινάλε είναι στο +2 από τον ΠΑΟΚ ο οποίος πήρε βαθμό από την ΑΕΚ στην Τούμπα (1-1).
Στην τελευταία αγωνιστική ο Ολυμπιακός παίζει στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό ο οποίος ακόμα δεν έχει νίκη στα playoffs.
Τα σενάρια για την 2η θέση
Για τον Ολυμπιακό
1. Νίκη επί της ΑΕΚ
2. Ισοπαλία με την ΑΕΚ και ήττα του ΠΑΟΚ ή ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό
3. Ήττα από την ΑΕΚ και να μην νικήσει ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο
Για τον ΠΑΟΚ
1. Νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό και να μην πάρει το τρίποντο ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ
Playoffs (1-4)
Τα αποτελέσματα (5η αγωνιστική)
1. AEK 71
2. Ολυμπιακός 65
3. ΠΑΟΚ 63
4. Παναθηναϊκός 51
H τελευταία αγωνιστική (6, 17/5)
19:30 ΑΕΚ-Ολυμπιακός
19:30 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα