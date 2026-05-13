Η βαθμολογία μετά την 5η αγωνιστική των playoffs, τα σενάρια για την 2η θέση
Ο Ολυμπιακός έμεινε μόνος του στη 2η θέση μετά το 1-0 επί του Παναθηναϊκού και το 1-1 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα

Μόνος στη 2η θέση έμεινε ο Ολυμπιακός μετά την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1. 

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκη και μια αγωνιστική πριν από το φινάλε είναι στο +2 από τον ΠΑΟΚ ο οποίος πήρε βαθμό από την ΑΕΚ στην Τούμπα (1-1). 

Στην τελευταία αγωνιστική ο Ολυμπιακός παίζει στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό ο οποίος ακόμα δεν έχει νίκη στα playoffs. 

Τα σενάρια για την 2η θέση 

Για τον Ολυμπιακό 
1. Νίκη επί της ΑΕΚ 
2. Ισοπαλία με την ΑΕΚ και ήττα του ΠΑΟΚ ή ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό 
3. Ήττα από την ΑΕΚ και να μην νικήσει ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο 

Για τον ΠΑΟΚ 
1. Νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό και να μην πάρει το τρίποντο ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ 


Playoffs (1-4)
Τα αποτελέσματα (5η αγωνιστική) 
1. AEK 71
2.  Ολυμπιακός 65 
3. ΠΑΟΚ 63 
4. Παναθηναϊκός 51 

H τελευταία αγωνιστική (6, 17/5)
19:30 ΑΕΚ-Ολυμπιακός 
19:30 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
