Λουτσέσκου: Είναι μια απογοητευτική στιγμή, δεχθήκαμε την ισοφάριση από το πουθενά - Δείτε βίντεο
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ δεν έκρυψε την απογοήτευση του για τον τρόπο που ήρθε το 1-1 με την Μπραν
Ο ΠΑΟΚ για δεύτερη φορά (σε τρία ματς) δεν μπόρεσε να κερδίσει στην Τούμπα, καθώς έμεινε στο 1-1 με την Μπραν και έχασε την ευκαιρία να πατήσει στην πρώτη 8αδα της βαθμολογίας του Europa League.
Μετά το τέλος του αγώνα ο Ραζβάν Λουτσέσκου μιλώντας στην Cosmote TV στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια της...
«Είναι απογοητευτική στιγμή. Κοντρολάραμε το παιχνίδι εκτός από το ξεκίνημα. Μετά το πέναλτι που ήρθε από το πουθενά για τη Μπραν, ισορροπήσαμε, κάναμε ευκαιρίες.
Και το γκολ της ισοφάρισης ήρθε από το πουθενά, ενώ εμείς είχαμε στις μεταβάσεις την ευκαιρία να σκοράρουμε δεύτερο γκολ, αλλά κάτι μας έλειπε στο τελευταίο κομμάτι.
Δεν κερδίσαμε το παιχνίδι, όπως άλλα που δεν κερδίσαμε προηγουμένως. Πρέπει να αντιδράσουμε.
Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Από το χειρότερο χτύπημα κόρνερ που έκαναν ήρθε το γκολ τους. Είναι η έμπνευση της στιγμής. Πολύ εύκολα δώσαμε και το πρώτο κόρνερ πιστεύω. Είναι από τα “βρώμικα” γκολ που μπαίνουν, όχι από μια ξεκάθαρη φάση δηλαδή».
