Επέστρεψαν στις εστίες τους σχεδόν 200 χιλιάδες εκτοπισμένοι από τη μεγάλη πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία
Επέστρεψαν στις εστίες τους σχεδόν 200 χιλιάδες εκτοπισμένοι από τη μεγάλη πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία
Εξηγώντας πως επιβεβαιώνεται η πρόοδος στην επιχείρηση πυρόσβεσης, η νομάρχης Σοφί Μπροκά δήλωσε συγκεκριμένα πως συνολικά 198.000 από τους 220.000 εκτοπισμένους κατοίκους έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους
Σχεδόν 200.000 άνθρωποι, από τους περίπου 220.000 που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω της τεράστιας πυρκαγιάς στη νοτιοδυτική Γαλλία, έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους, όπως ανακοίνωσε απόψε η νομάρχης της Ζιρόντ.
Εξηγώντας πως επιβεβαιώνεται η πρόοδος στην επιχείρηση πυρόσβεσης, η νομάρχης Σοφί Μπροκά δήλωσε πως «συνολικά 198.000 από τους 220.000 εκτοπισμένους κατοίκους έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους».
Τέσσερις δήμοι παραμένουν έρημοι: το Σομός, απ’ όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά, και οι Λε Τεμπλ, Λε Πορζ και Λεζ-Καπ-Φερέ.
Ο Μαρκ Βερμουλέν, επικεφαλής της Πυροσβεστικής στη Ζιρόντ, τόνισε πως απαιτείται μεγάλη προσοχή όταν μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά χαρακτηρίζεται «οριοθετημένη». «Έχουμε να διαχειριστούμε περίμετρο 240 χιλιομέτρων. Για αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί προτού δηλώσουμε ότι η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί. Κάθε ώρα που περνάει μας φέρνει πιο κοντά…», είπε και υπενθύμισε πως «όταν λέμε ότι μια πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, δεν σημαίνει ότι έχει σβήσει. Σημαίνει πως δεν εξαπλώνεται περαιτέρω, αλλά ενδεχομένως να υπάρχουν ακόμα εστίες στο εσωτερικό».
Σημειώνεται ότι η δασική πυρκαγιά - η μεγαλύτερη στη Γαλλία από το 1949 - έκανε στάχτη 420.000 στρέμματα σε διάστημα μιας εβδομάδας.
Εξηγώντας πως επιβεβαιώνεται η πρόοδος στην επιχείρηση πυρόσβεσης, η νομάρχης Σοφί Μπροκά δήλωσε πως «συνολικά 198.000 από τους 220.000 εκτοπισμένους κατοίκους έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους».
Τέσσερις δήμοι παραμένουν έρημοι: το Σομός, απ’ όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά, και οι Λε Τεμπλ, Λε Πορζ και Λεζ-Καπ-Φερέ.
🔥🚒 Le feu en Gironde est stabilisé, mais pas encore totalement maîtrisé. Les pompiers mènent un travail de longue haleine, demandant patience et précision. Il a fallu deux ans pour éteindre l’incendie de Landiras en 2022. Pourquoi autant de temps ? Réponse dans #LE20H pic.twitter.com/yNhggfnU2d— TF1Info (@TF1Info) July 31, 2026
Ο Μαρκ Βερμουλέν, επικεφαλής της Πυροσβεστικής στη Ζιρόντ, τόνισε πως απαιτείται μεγάλη προσοχή όταν μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά χαρακτηρίζεται «οριοθετημένη». «Έχουμε να διαχειριστούμε περίμετρο 240 χιλιομέτρων. Για αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί προτού δηλώσουμε ότι η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί. Κάθε ώρα που περνάει μας φέρνει πιο κοντά…», είπε και υπενθύμισε πως «όταν λέμε ότι μια πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, δεν σημαίνει ότι έχει σβήσει. Σημαίνει πως δεν εξαπλώνεται περαιτέρω, αλλά ενδεχομένως να υπάρχουν ακόμα εστίες στο εσωτερικό».
Σημειώνεται ότι η δασική πυρκαγιά - η μεγαλύτερη στη Γαλλία από το 1949 - έκανε στάχτη 420.000 στρέμματα σε διάστημα μιας εβδομάδας.
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