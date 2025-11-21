Ολυμπιακός: Ιδανικός για το πλάνο του Κόντε ο Μουζακίτης σύμφωνα με τους Ιταλούς
SPORTS
Ολυμπιακός Νάπολι Χρήστος Μουζακίτης

Ολυμπιακός: Ιδανικός για το πλάνο του Κόντε ο Μουζακίτης σύμφωνα με τους Ιταλούς

Διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που ψάχνει ο έμπειρος προπονητής ενώ κάνει αναφορά και στον υψηλό ανταγωνισμό της ομάδας

Ολυμπιακός: Ιδανικός για το πλάνο του Κόντε ο Μουζακίτης σύμφωνα με τους Ιταλούς
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η κατάκτηση του βραβείου του Golden Boy Web από τον Χρήστο Μουζακίτη, ανέβασε ακόμα περισσότερο τις μετοχές του 18χρονου χαφ του Ολυμπιακού, με τους... μνηστήρες να αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Ο ταλαντούχος μέσος του Ολυμπιακού έχει γραφτεί για αρκετές ομάδες της Ευρώπης και ανάμεσα σε αυτές βρίσκεται και η Νάπολι, με το «europacalcio» να το πηγαίνει ένα βήμα πιο μακριά και τον θεωρεί ως την κατάλληλη επένδυση για τους «παρτενοπέι».

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα τονίζει πως ο διεθνής ποδοσφαιριστής είναι ο κατάλληλος για τα πλάνα του Αντόνιο Κόντε, καθώς διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που ψάχνει ο έμπειρος προπονητής ενώ κάνει αναφορά και στον υψηλό ανταγωνισμό της ομάδας για τη μεταγραφή του.



Ειδήσεις σήμερα

Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων

Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης