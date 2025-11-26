Youth League, Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Ήττα από την βασίλισσα και στο Καζακστάν για την πρόκριση - Δείτε τα γκολ

Τη δεύτερη φετινή ήττα της στο UEFA Youth League γνώρισε στο Ρέντη η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού με 2-0 από τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase και παρέμεινε στους 7 βαθμούς.

Πλέον η ομάδα του Γιώργου Σίμου αναμένεται να ταξιδέψει στο Καζακστάν σε δύο εβδομάδες προκειμένου να σφραγίσει την πρόκριση της στην επόμενη φάση και να αγωνιστεί για 3η συνεχόμενη φορά στα νοκ άουτ του θεσμού.



Από την άλλη η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε το 5χ5.

Ο αγώνας ξεκίνησε καλά για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι είχαν τρεις ευκαιρίες στο πρώτο 20λεπτο με τους Ντίεθ, Λεθκάνο και Ντουράν να μην καταφέρνουν να σκοράρουν.

Η πρώτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό ήρθε στο 21′ με τον Βασιλακόπουλο να κάνει συρτό σουτ έξω από την περιοχή και τον αντίπαλο τερματοφύλακα να μπλοκάρει.

Στο δεύτερο μέρος η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν και πάλι αυτή που μπήκε καλύτερα και έφτασε μία ανάσα από το γκολ στο 66′ όταν ο Γεωργακόπουλος έκανε την επέμβαση του αγώνα στο βολέ του Ντουράν.

Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στο 72′ μετά από βαθιά μπαλιά του Γεωργακόπουλου, ο Βασιλακόπουλος έγινε αποδέκτης της μπάλας, κατέβασε στην περιοχή, όμως το σουτ του σταμάτησε στο δοκάρι.

Το σκορ για τη Real Madrid άνοιξε στο 78′ ο Ντίεθ, ο οποίος έπειτα από κάθετη του Μαρτίνεθ πλάσαρε σωστά για το 0-1.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα οι Ισπανοί κέρδισαν πέναλτι, μετά από μαρκάρισμα του Καρκατσάλη πάνω στον Μαρτίνεθ. Την εκτέλεση ανέλαβε ο ίδιος παίκτης σημειώνοντας το τελικό 0-2.

Επόμενος αγώνας για τους Νέους του Ολυμπιακού στην Ευρώπη είναι με αντίπαλο την Καϊράτ εκτός έδρας, εκεί όπου ο Θρύλος θέλει να «σφραγίσει» την πρόκριση του.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γ. Σίμος): Γεωρεγακόπουλος, Σιώζιος, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Αλαφάκης, Φίλης, Λιατσικούρας, Χάμζα (82′ Κορτές), Κολοκοτρώνης (87′ Καλαϊντζίδης), Τουφάκης, Βασιλακόπουλος (82′ Κότσαλος).

Ρεάλ Μαδρίτης (Χουλιάν Λόπεθ): Γκονθάλεθ, Αγκουάδο, Ναβάσκουες, Ντίεθ (79′ Γκασκόν), Ρίβας, Μαρτίνεθ, Μπαρόζο (66′ Λακόστα), Ντουράν (79′ Άλβες), Βαλέρο (60′ Ορτέγκα), Σέκο (79′ Καμπέρο), Λεθκάνο.

