Το «ευχαριστώ» του Ομπράντοβιτς για την θερμή υποδοχή: Ο Παναθηναϊκός είναι κάτι ξεχωριστό για εμένα
Το «ευχαριστώ» του Ομπράντοβιτς για την θερμή υποδοχή: Ο Παναθηναϊκός είναι κάτι ξεχωριστό για εμένα
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε για 13η φορά στο «σπίτι» του Παναθηναϊκού
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο προπονητής που κατέκτησε 5 φορές τη Euroleague με τον Παναθηναϊκό, επέστρεψε για 13η φορά στο σπίτι του ΠΑΟ και αποθεώθηκε.
Η ομάδα του η Παρτίζαν ηττήθηκε 91-69 αλλά εκείνος ευχαρίστησε τον κόσμο της παλιάς του ομάδας για την υποδοχή και φυσικά μίλησε και για το ματς στη συνέντευξη Τύπου.
Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς
«Παίξαμε δύο διαφορετικά ματς. Στο πρώτο μισό ήταν πολύ καλό μπάσκετ και για τις δύο ομάδες. Δυστυχώς στο τρίτο ματς παίξαμε πολύ άσχημα, ο Παναθηναϊκός έπαιξε εξαιρετικά. Έχουν πολύ καλή ομάδα και έπαιξαν εξαιρετικό μπάσκετ. Συγχαρητήρια και τους εύχομαι τα καλύτερα».
Για την αιτία της ήττα: «Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική. Πολύ, πολύ καλή. Είναι κάτι ξεχωριστό το να παίζεις μπάσκετ εκεί. Μετά την πρώτη περίοδο δεν σκοράραμε άλλο τρίποντο, νομίζω ήταν 0/17. Ποιος ο λόγος; Κάποια ήταν ελεύθερα, κάποια άσχημα. Το πρόβλημα είναι κάτι που δεν το ξέρω τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι ίδιοι παίκτες που έπαιξαν την πρώτη περίοδο και σκόραραν 31 πόντους, έπαιξαν και στην τρίτη περίοδο και έβαλαν 6 πόντους. Το να το καταλάβεις και να το εξηγήσεις είναι δύσκολο».
Για το τι πρέπει να γίνει στην Παρτιζάν για να σταματήσει το αρνητικό σερί: «Δεν ξέρω. Μέχρι τώρα σκεφτόμουν και πίστευα πως η λύση είναι το να δουλεύεις σκληρά στο παρκέ. Αυτή ήταν η λύση. Τώρα με αυτό το πρόγραμμα είναι δύσκολο, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Πάντα εξαρτάται από το κίνητρο και την θέληση να παίξεις. Το βασικό είναι αν θα βοηθήσει η εμπειρία μου. Πρέπει να θες να παίζεις σκληρά ακόμα και όταν χάνεις».
Για την υποδοχή από τον κόσμο του Παναθηναϊκού AKTOR και τον σεβασμό προς το πρόσωπό του: «Ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Είμαι πολύ χαρούμενος. Κάθε φορά που έρχομαι εδώ έχω ανθρώπους που έρχονται στην προπόνηση το πρωί, είναι άνθρωποί μου. Ο Παναθηναϊκός είναι κάτι ξεχωριστό για εμένα. Ευχαριστώ τους πάντες για τα χειροκροτήματα και τον σεβασμό».
☘️👏 Η αποθέωση από τους φίλους του παναθηναϊκού στον άνθρωπο που τους…. χάρισε πέντε Ευρωλίγκες #paobc pic.twitter.com/UeUvUxEdfo— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 25, 2025
