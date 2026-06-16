Παναθηναϊκός: Φόρεσε τα πράσινα και έπιασε δουλειά ο Νίστρουπ - «Πάμε ΠΑΟ», είπε ο Δανός, βίντεο
SPORTS
Παναθηναϊκός Γιάκομπ Νίστρουπ

Παναθηναϊκός: Φόρεσε τα πράσινα και έπιασε δουλειά ο Νίστρουπ - «Πάμε ΠΑΟ», είπε ο Δανός, βίντεο

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε στα social media βίντεο από το γραφείο του νέου της προπονητή στο Κορωπί

Παναθηναϊκός: Φόρεσε τα πράσινα και έπιασε δουλειά ο Νίστρουπ - «Πάμε ΠΑΟ», είπε ο Δανός, βίντεο
Με τα μούτρα στη δουλειά έπεσε ο Γιάκομπ Νίστρουπ. 

Ο 38χρονος προπονητής που πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό επέστρεψε στην Αθήνα την Δευτέρα και ξεκίνησε δουλειά για να χτίσει και να προετοιμασία την ομάδα εν όψει της νέας σεζόν. 



Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε μάλιστα βίντεο με τον Δανό ντυμένο στα πράσινα να κάθεται στο γραφείο του στο Κορωπί και να ακούσει στην  μητρική του γλώσσα την είδηση της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας των πρασίνων. 

Στη συνέχεια σε νέο βίντεο είπε: «Γειά σας φίλοι του Παναθηναϊκού. Ας έχουμε μια σπουδαία σεζόν μαζί. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Πάμε ΠΑΟ!»

Ο Παναθηναϊκός θα κάνει λίγες ημέρες προετοιμασία στην Ελλάδα και εν συνεχεία θα συνεχίσει στην Ολλανδία. 
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