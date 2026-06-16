Μουντιάλ 2026: Προπονήθηκε για πρώτη φορά με τα υπόλοιπα μέλη της εθνικής Βραζιλία ο Νεϊμάρ

Ο Βραζιλιάνος σταρ Νεϊμάρ, ο οποίος αναρρώνει από μυϊκό τραυματισμό στη δεξιά γάμπα, προπονήθηκε την Τρίτη (16/6) για πρώτη φορά μαζί με την υπόλοιπη εθνική ομάδα της Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.Ο 34χρονος πρώτος σκόρερ στην ιστορία της πεντάκις παγκόσμιας πρωταθλήτριας Βραζιλίας (79 γκολ), «προπονήθηκε στον αγωνιστικό χώρο του προπονητικού κέντρου του Columbia Park», στο Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ, όπως ανακοίνωσε η Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (CBF).Η CBF δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με τον Νεϊμάρ να τρέχει στον αγωνιστικό χώρο, δουλεύοντας πάντως ξεχωριστά από το υπόλοιπο γκρουπ.Η ημερομηνία επιστροφής του σε επίσημο αγώνα παραμένει αβέβαιη, την ώρα που η Βραζιλία παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στο Μαρόκο το Σάββατο (14/6), στην πρεμιέρα της στον 3ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Βόρειας Αμερικής.Η «Σελεσάο», υπό την καθοδήγηση του Κάρλο Αντσελότι, θα αντιμετωπίσει την Αϊτή την Παρασκευή (19/6) και θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση στις 24 Ιουνίου απέναντι στη Σκωτία.