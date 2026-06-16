Μουντιάλ 2026: Προπονήθηκε για πρώτη φορά με τα υπόλοιπα μέλη της εθνικής Βραζιλία ο Νεϊμάρ
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Μουντιάλ 2026: Προπονήθηκε για πρώτη φορά με τα υπόλοιπα μέλη της εθνικής Βραζιλία ο Νεϊμάρ

Ο Νεϊμάρ που έχει μυϊκό τραυματισμό στη γάμπα, είναι καλύτερα, αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμος να βοηθήσει τη Σελεσάο

Μουντιάλ 2026: Προπονήθηκε για πρώτη φορά με τα υπόλοιπα μέλη της εθνικής Βραζιλία ο Νεϊμάρ
Ο Βραζιλιάνος σταρ Νεϊμάρ, ο οποίος αναρρώνει από μυϊκό τραυματισμό στη δεξιά γάμπα, προπονήθηκε την Τρίτη (16/6) για πρώτη φορά μαζί με την υπόλοιπη εθνική ομάδα της Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο 34χρονος πρώτος σκόρερ στην ιστορία της πεντάκις παγκόσμιας πρωταθλήτριας Βραζιλίας (79 γκολ), «προπονήθηκε στον αγωνιστικό χώρο του προπονητικού κέντρου του Columbia Park», στο Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ, όπως ανακοίνωσε η Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (CBF).

Η CBF δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με τον Νεϊμάρ να τρέχει στον αγωνιστικό χώρο, δουλεύοντας πάντως ξεχωριστά από το υπόλοιπο γκρουπ.

Η ημερομηνία επιστροφής του σε επίσημο αγώνα παραμένει αβέβαιη, την ώρα που η Βραζιλία παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στο Μαρόκο το Σάββατο (14/6), στην πρεμιέρα της στον 3ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Βόρειας Αμερικής.

Η «Σελεσάο», υπό την καθοδήγηση του Κάρλο Αντσελότι, θα αντιμετωπίσει την Αϊτή την Παρασκευή (19/6) και θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση στις 24 Ιουνίου απέναντι στη Σκωτία.

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