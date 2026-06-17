Λιονέλ Μέσι: Πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ, έφτασε τα 16 γκολ και ισοφάρισε το ρεκόρ του Κλόζε, βίντεο
SPORTS
Μουντιάλ 2026 Λιονέλ Μέσι Εθνική Αργεντινής Μίροσλαβ Κλόζε Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

Λιονέλ Μέσι: Πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ, έφτασε τα 16 γκολ και ισοφάρισε το ρεκόρ του Κλόζε, βίντεο

O Λιονέλ Μέσι με το χατ τρικ που πέτυχε κόντρα στην Αλγερία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 ανέβηκε στην κορυφή

Λιονέλ Μέσι: Πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ, έφτασε τα 16 γκολ και ισοφάρισε το ρεκόρ του Κλόζε, βίντεο
Πριν από την πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 ο Μίροσλαβ Κλόζε προέβλεψε ότι το ρεκόρ του σε γκολ σε Μουντιάλ θα... σπάσει και τόνισε πως θα ήθελε να το κάνει ο Λιονέλ Μέσι. 

Ο Γερμανός φορ σταμάτησε στα 16 γκολ στο Μουντιάλ 2014 και έκτοτε κανείς δεν τον είχε φτάσει. Που να περίμενε όμως ότι ο Λιονέλ Μέσι θα τα καταφέρει από την πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026! 



Κλείσιμο
Ο Αργεντινός πέτυχε τρία γκολ στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αλγερία και έφτασε τα 16 σε Μουντιάλ. Έτσι έπιασε στην κορυφή τον Κλόζε και είναι και αυτός πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ.

Αυτό ήταν και το πρώτο χατ τρικ του Λιονέλ Μέσι σε αγώνα του σε Μουντιάλ. Θυμίζουμε αυτό είναι το 6ο του !



Βέβαια έχει μπροστά του και άλλα παιχνίδια για να σκοράρει και να μείνει μόνος του. Ο μοναδικός πλέον που τον απειλεί είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ ο οποίος μετά τα 2 γκολ κόντρα στην Σενεγάλη έχει 14.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα εξελιγμένο οικοσύστημα γνώσης που προετοιμάζει το αύριο

Σχολές και τμήματα, φιλοσοφία και προτεραιότητες, δυνατότητες και προοπτικές που συναποτελούν το ακαδημαϊκό οικοδόμημα του UNIC Athens και δίνουν το στίγμα του στη νέα, λαμπρή και συναρπαστική εποχή γνώσης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης