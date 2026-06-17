Λιονέλ Μέσι: Πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ, έφτασε τα 16 γκολ και ισοφάρισε το ρεκόρ του Κλόζε, βίντεο
Λιονέλ Μέσι: Πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ, έφτασε τα 16 γκολ και ισοφάρισε το ρεκόρ του Κλόζε, βίντεο
O Λιονέλ Μέσι με το χατ τρικ που πέτυχε κόντρα στην Αλγερία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 ανέβηκε στην κορυφή
Πριν από την πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 ο Μίροσλαβ Κλόζε προέβλεψε ότι το ρεκόρ του σε γκολ σε Μουντιάλ θα... σπάσει και τόνισε πως θα ήθελε να το κάνει ο Λιονέλ Μέσι.
Ο Γερμανός φορ σταμάτησε στα 16 γκολ στο Μουντιάλ 2014 και έκτοτε κανείς δεν τον είχε φτάσει. Που να περίμενε όμως ότι ο Λιονέλ Μέσι θα τα καταφέρει από την πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026!
Ο Αργεντινός πέτυχε τρία γκολ στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αλγερία και έφτασε τα 16 σε Μουντιάλ. Έτσι έπιασε στην κορυφή τον Κλόζε και είναι και αυτός πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ.
Αυτό ήταν και το πρώτο χατ τρικ του Λιονέλ Μέσι σε αγώνα του σε Μουντιάλ. Θυμίζουμε αυτό είναι το 6ο του !
Ο Γερμανός φορ σταμάτησε στα 16 γκολ στο Μουντιάλ 2014 και έκτοτε κανείς δεν τον είχε φτάσει. Που να περίμενε όμως ότι ο Λιονέλ Μέσι θα τα καταφέρει από την πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026!
Ο Αργεντινός πέτυχε τρία γκολ στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αλγερία και έφτασε τα 16 σε Μουντιάλ. Έτσι έπιασε στην κορυφή τον Κλόζε και είναι και αυτός πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ.
Αυτό ήταν και το πρώτο χατ τρικ του Λιονέλ Μέσι σε αγώνα του σε Μουντιάλ. Θυμίζουμε αυτό είναι το 6ο του !
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Βέβαια έχει μπροστά του και άλλα παιχνίδια για να σκοράρει και να μείνει μόνος του. Ο μοναδικός πλέον που τον απειλεί είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ ο οποίος μετά τα 2 γκολ κόντρα στην Σενεγάλη έχει 14.
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