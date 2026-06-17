Μεξικανός φίλαθλος παραιτήθηκε από σωματείο μετά από ρατσιστική κίνηση που έκανε για γυναίκα φίλαθλο της Νότιας Κορέας, το βίντεο που τον «έκαψε»
Μεξικανός φίλαθλος παραιτήθηκε από σωματείο μετά από ρατσιστική κίνηση που έκανε για γυναίκα φίλαθλο της Νότιας Κορέας, το βίντεο που τον «έκαψε»
«Ταξίδεψες στην άλλη άκρη του κόσμου για το Παγκόσμιο Κύπελλο και βιώνεις ρατσισμό» έγραψε στην ανάρτησή της η φίλαθλος από τη Νότια Κορέα
Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στο Μεξικό η κίνηση που έκανε οπαδός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου κατά τη διάρκεια του αγώνα της Νότιας Κορέας με την Τσεχία για το Μουντιάλ 2026 την Παρασκευή που έληξε με νίκη 2-1 των Τσέχων.
Ο Ulises Fernando Bernal Miramontes καταγράφηκε σε βίντεο που ανήρτησε μια influencer από τη Νότια Κορέα να τραβάει τις άκρες των ματιών του, κίνηση που θεωρείται ρατσιστική.
«Ταξίδεψες στην άλλη άκρη του κόσμου για το Παγκόσμιο Κύπελλο και βιώνεις ρατσισμό» έγραψε στην ανάρτησή της η Yoon Su-jin.
Το βίντεο προκάλεσε περισσότερα από 65.000 σχόλια, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν άκρως επιβαρυντικά για τον Μεξικανό φίλαθλο.
«Ωχ, τόσο απαίσιο. Και μετά γελάει σαν να έκανε το καλύτερο αστείο» έγραφε χαρακτηριστικά ένας σχολιαστής, με αρκετούς Μεξικανούς να ζητούν συγγνώμη προσθέτοντας ότι «δεν αντιπροσωπεύει όλους τους Μεξικανούς».
Υπό το βάρος των αντιδράσεων ο Bernal ζήτησε συγγνώμη με δήλωσή του ενώ, όπως μεταδίδουν μεξικανικά μέσα ενημέρωσης, παραιτήθηκε από τη θέση του ως πρόεδρος του Κολλεγίου Γεωπληροφορικής και Τοπογραφικών Μηχανικών του Jalisco (CITGEJ).
Στη δήλωσή του ο Bernal αναγνώρισε ότι το βίντεο «προκάλεσε ένα ευρύ φάσμα αντιδράσεων. Γι' αυτό τον λόγο, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ζητήσω δημόσια συγγνώμη».
«Λυπάμαι ειλικρινά για όλα όσα έχει προκαλέσει αυτή η κατάσταση. Αφιέρωσα χρόνο για να σκεφτώ τι συνέβη και κατανοώ την ευθύνη που έχω αυτή τη στιγμή», έγραψε, προσθέτοντας ότι δεν επιθυμεί να «δικαιολογηθεί, ούτε να συζητήσει διαφορετικές ερμηνείες».
«Καθ' όλη τη διάρκεια της προσωπικής και επαγγελματικής μου ζωής, προσπαθούσα πάντα να φέρομαι στους άλλους με σεβασμό και θα συνεχίσω να εργάζομαι για να διασφαλίσω ότι οι πράξεις μου αντικατοπτρίζουν με συνέπεια αυτές τις αξίες» κατέληξε ο φίλαλθος του Μεξικού.
Ο Ulises Fernando Bernal Miramontes καταγράφηκε σε βίντεο που ανήρτησε μια influencer από τη Νότια Κορέα να τραβάει τις άκρες των ματιών του, κίνηση που θεωρείται ρατσιστική.
«Ταξίδεψες στην άλλη άκρη του κόσμου για το Παγκόσμιο Κύπελλο και βιώνεις ρατσισμό» έγραψε στην ανάρτησή της η Yoon Su-jin.
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Το βίντεο προκάλεσε περισσότερα από 65.000 σχόλια, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν άκρως επιβαρυντικά για τον Μεξικανό φίλαθλο.
«Ωχ, τόσο απαίσιο. Και μετά γελάει σαν να έκανε το καλύτερο αστείο» έγραφε χαρακτηριστικά ένας σχολιαστής, με αρκετούς Μεξικανούς να ζητούν συγγνώμη προσθέτοντας ότι «δεν αντιπροσωπεύει όλους τους Μεξικανούς».
Υπό το βάρος των αντιδράσεων ο Bernal ζήτησε συγγνώμη με δήλωσή του ενώ, όπως μεταδίδουν μεξικανικά μέσα ενημέρωσης, παραιτήθηκε από τη θέση του ως πρόεδρος του Κολλεγίου Γεωπληροφορικής και Τοπογραφικών Μηχανικών του Jalisco (CITGEJ).
Στη δήλωσή του ο Bernal αναγνώρισε ότι το βίντεο «προκάλεσε ένα ευρύ φάσμα αντιδράσεων. Γι' αυτό τον λόγο, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ζητήσω δημόσια συγγνώμη».
«Λυπάμαι ειλικρινά για όλα όσα έχει προκαλέσει αυτή η κατάσταση. Αφιέρωσα χρόνο για να σκεφτώ τι συνέβη και κατανοώ την ευθύνη που έχω αυτή τη στιγμή», έγραψε, προσθέτοντας ότι δεν επιθυμεί να «δικαιολογηθεί, ούτε να συζητήσει διαφορετικές ερμηνείες».
«Καθ' όλη τη διάρκεια της προσωπικής και επαγγελματικής μου ζωής, προσπαθούσα πάντα να φέρομαι στους άλλους με σεβασμό και θα συνεχίσω να εργάζομαι για να διασφαλίσω ότι οι πράξεις μου αντικατοπτρίζουν με συνέπεια αυτές τις αξίες» κατέληξε ο φίλαλθος του Μεξικού.
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