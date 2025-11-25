Το Netflix έχασε το Champions League και τώρα βάζει πλώρη για την Premier League
Ο κολοσσός του streaming ετοιμάζει επίσημη προσφορά για το σημαντικότερο εγχώριο πρωτάθλημα της Ευρώπης, επιδιώκοντας να ανταγωνιστεί Sky Sports και TNT Sports
Στην εποχή της Generation Z είναι πλέον να παρακολουθείς έναν αγώνα, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιείς μια δεύτερη οθόνη, ενώ κοτζάμ Άνταμ Σίλβερ, κομισάριος του NBA έχει δηλώσει όλα τα αγαπημένα μας σπορ είναι πλέον «προϊόν βασισμένο σε στιγμιότυπα».
Οι παραδοσιακές τηλεοπτικές μεταδόσεις, με τις υπεραναλύσεις έχουν κουράσει (όχι μόνο την Generation Z αλλά και τους μεγαλύτερους σε ηλικία), ενώ η επανάσταση δεν σταματά εκεί, καθώς ολοένα και περισσότεροι νέοι παίκτες εμπλέκονται στο κομμάτι της απόκτησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων με τις πλατφόρμες streaming να είναι πλέον στο επίκεντρο.
Με τις προβλέψεις των ειδικών να εκτιμούν ότι η παγκόσμια κατανάλωση αθλητικού περιεχομένου θα αυξηθεί στην επόμενη δεκαετία φτάνοντας στις 4 τρισεκατομμύρια ώρες (από 1.3 τρισεκατομμύρια το 2014) καθώς πλέον ο κόσμος παρακολουθεί από τα κινητά του (τα τάμπλετ ή τα λάπτοπ) τον αγώνα που θέλει (και όχι αναγκαστικά από κάποια τηλεόραση όπως συνέβαινε μέχρι πριν από λίγα χρόνια), λογικό είναι οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς να κινούνται όλο και πιο έντονα για την απόκτηση δικαιωμάτων αθλητικών διοργανώσεων.
Έτσι και το Netflix, αφού έκανε τα πρώτα δειλά βήματα αποκτώντας μεμονωμένα αθλητικά γεγονότα όπως το Χριστουγεννιάτικο ματς του NFL ή ο αγώνας μποξ Μάικ Τάισον VS Τζέικ Πολ (που σημείωσε 65 εκατομμύρια streams παγκοσμίως), προσπάθησε ανεπιτυχώς να εμπλακεί στην αγορά των δικαιωμάτων του Champions League σε Αγγλία, Γερμανία (έχασε από την Paramount και την Amazon), αλλά δεν το βάζει κάτω.
Όπως αποκαλύπτουν οι The Times, η επόμενη... πίστα που αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του κολοσσός του streaming είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο, η Premier League!
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εφημερίδα το Netflix, έχοντας αλλάξει πλέον στρατηγική που δεν περιορίζεται σε μεμονωμένα αθλητικά γεγονότα, θέλει να διεκδικήσει ένα μέρος από τις μεταδόσεις του αγγλικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου που σήμερα ανήκουν στο Sky Sports και το TNT Sports και τα συμβόλαια τους με την PL ολοκληρώνονται το καλοκαίρι του 2029, ενώ για τις Ηνωμένες Πολιτείες τα δικαιώματα έχουν πουληθεί (για την εξαετία 2022-2028) στο NBC έναντι 2.2 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Αυτό που τονίζεται είναι ότι η αρχική πρόθεση του Netflix είναι να προτείνει ένα ειδικό πακέτο για την εορταστική περίοδο (Boxing Day) που παραδοσιακά στην Αγγλία οι αγώνες έχουν τρομερή τηλεθέαση, αλλά αυτό θα είναι ένα πρώτο βήμα για να ακολουθήσει μια πρόταση για όλο το πακέτο των αγώνων.
Προφανέστατα αυτή η κίνηση είναι και μία απάντηση στις Paramount, Amazon που νίκησαν στη μάχη του Champions League, αλλά η ουσία δεν αλλάζει και αυτή είναι ότι τα τηλεοπτικά δικαιώματα των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων εξελίσσονται σε μετοχές blue chip που κάνουν συνεχόμενα limit up...
Κι αυτοί που τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση είναι οι άνθρωποι των Ομοσπονδιών (διεθνών και εγχώριων) που βλέπουν τα ταμεία τους να γεμίζουν με (πολλά) λεφτά.
Ειδήσεις σήμερα:
Πείραξε τις κάμερες, έβαλε μάσκα και πήγε να ληστέψει την πεθερά της στη Σαλαμίνα - Τη σκότωσε γιατί νόμιζε ότι την αναγνώρισε
Ο καθηγητής Χρούσος στον Δανίκα: «Είμαστε φτιαγμένοι να ζούμε 132 χρόνια αλλά δεν τα καταφέρνουμε λόγω στρες»
Ο Βαρουφάκης απαντά στον Τσίπρα: Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα των τροϊκανών - Αυτοεξευτελισμός όσα λέει για τα «κουπόνια»
