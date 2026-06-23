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Ο Ρονάλντο αγνόησε δημοσιογράφο που αναφέρθηκε στον Μέσι: «Επόμενη ερώτηση», βίντεο
SPORTS
Λιονέλ Μέσι Κριστιάνο Ρονάλντο Μουντιάλ 2026

Ο Ρονάλντο αγνόησε δημοσιογράφο που αναφέρθηκε στον Μέσι: «Επόμενη ερώτηση», βίντεο

Ο  Μεξικανός δημοσιογράφος ανέφερε το όνομα του Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο θύμωσε

Ο Ρονάλντο αγνόησε δημοσιογράφο που αναφέρθηκε στον Μέσι: «Επόμενη ερώτηση», βίντεο
Αντώνης Πατσούρας
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Εκνευρισμό προκάλεσε στον Κριστιάνο Ρονάλντο αναφορά Μεξικανού δημοσιογράφου στον Λιονέλ Μέσι στο flash interview μετά τον αγώνα της Πορτογαλίας με το Ουζμπεκιστάν. 

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απαντούσε ήρεμος σε ερωτήσεις και ξαφνικά ένας δημοσιογράφος αναφέρθηκε στον Λιονέλ Μέσι! 

Ο Πορτογάλος δεν τον άφησε να κάνει ερώτηση, θύμωσε, φυσικά δεν απάντησε και είπε: «άλλη ερώτηση».

Νωρίτερα είχε δηλώσει:  «Κάποιοι νόμιζαν ότι είχα ήδη αποσυρθεί... αλλά να που είμαι εδώ επειδή πιστεύω στη δουλειά μου».

Η... κόντρα Ρονάλντο - Μέσι καλά κρατεί! Ο Αργεντινός έχει ήδη 5 γκολ στο Μουντιάλ 2026 και είναι πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. 

Από την άλλη ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα 41 του έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 Μουντιάλ.

 
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Αντώνης Πατσούρας
3 ΣΧΟΛΙΑ

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