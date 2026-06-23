Ο Ρονάλντο αγνόησε δημοσιογράφο που αναφέρθηκε στον Μέσι: «Επόμενη ερώτηση», βίντεο
Ο Ρονάλντο αγνόησε δημοσιογράφο που αναφέρθηκε στον Μέσι: «Επόμενη ερώτηση», βίντεο
Ο Μεξικανός δημοσιογράφος ανέφερε το όνομα του Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο θύμωσε
Εκνευρισμό προκάλεσε στον Κριστιάνο Ρονάλντο αναφορά Μεξικανού δημοσιογράφου στον Λιονέλ Μέσι στο flash interview μετά τον αγώνα της Πορτογαλίας με το Ουζμπεκιστάν.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απαντούσε ήρεμος σε ερωτήσεις και ξαφνικά ένας δημοσιογράφος αναφέρθηκε στον Λιονέλ Μέσι!
Ο Πορτογάλος δεν τον άφησε να κάνει ερώτηση, θύμωσε, φυσικά δεν απάντησε και είπε: «άλλη ερώτηση».
Νωρίτερα είχε δηλώσει: «Κάποιοι νόμιζαν ότι είχα ήδη αποσυρθεί... αλλά να που είμαι εδώ επειδή πιστεύω στη δουλειά μου».
Η... κόντρα Ρονάλντο - Μέσι καλά κρατεί! Ο Αργεντινός έχει ήδη 5 γκολ στο Μουντιάλ 2026 και είναι πρώτος σκόρερ όλων των εποχών.
Από την άλλη ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα 41 του έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 Μουντιάλ.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απαντούσε ήρεμος σε ερωτήσεις και ξαφνικά ένας δημοσιογράφος αναφέρθηκε στον Λιονέλ Μέσι!
Ο Πορτογάλος δεν τον άφησε να κάνει ερώτηση, θύμωσε, φυσικά δεν απάντησε και είπε: «άλλη ερώτηση».
Νωρίτερα είχε δηλώσει: «Κάποιοι νόμιζαν ότι είχα ήδη αποσυρθεί... αλλά να που είμαι εδώ επειδή πιστεύω στη δουλειά μου».
Η... κόντρα Ρονάλντο - Μέσι καλά κρατεί! Ο Αργεντινός έχει ήδη 5 γκολ στο Μουντιάλ 2026 και είναι πρώτος σκόρερ όλων των εποχών.
Από την άλλη ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα 41 του έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 Μουντιάλ.
Cristiano Ronaldo a l'air de ne plus en pouvoir des questions sur Lionel Messi... 😂😂pic.twitter.com/8byuqkb7Mj— Footballogue (@Footballogue) June 23, 2026
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