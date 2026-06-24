Ο Τάκης Γκώνιας και ο έρωτας με το γκολφ

Βρισκόταν πάντα στα μεγάλα τουρνουά που γίνονται στην Ελλάδα, συμμετέχοντας σε αγώνες επίδειξης και στις 28 Δεκεμβρίου 2025 τιμήθηκε από την Συνομοσπονδία Επαγγελματικού Γκολφ (Confederation of Professional Golf) με το βραβείο «CPG President’s Award for Golf Development» (Βραβείο Προέδρου της CPG για την Ανάπτυξη του Γκολφ), σε αναγνώριση της εξαιρετικής του προσφοράς στην προώθηση και ανάπτυξη του αθλήματος στην Ελλάδα, καθώς και της μακροχρόνιας υποστήριξής του προς την PGA (Ένωση Επαγγελματιών Γκολφ) της Ελλάδας.Όπως ανέφερε η σχετική ανακοίνωση «... ο Γκώνιας υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της σύνδεσης των δύο αθλημάτων, χρησιμοποιώντας την αναγνωρισιμότητά του στον ελληνικό και διεθνή αθλητισμό για να λειτουργήσει ως πρεσβευτής του γκολφ. Οι προσπάθειές του περιλαμβάνουν την προώθηση του FootGolf στην Ελλάδα, την υποστήριξη των πρωτοβουλιών Pro-Am (αγώνες επαγγελματιών-ερασιτεχνών) και την ενθάρρυνση αθλητών από άλλα σπορ να ασχοληθούν με το γκολφ με έναν διασκεδαστικό και προσιτό τρόπο.Ο ίδιος, γνωρίζοντας πλέον ότι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, είχε είχε δηλώσει σ' αυτήν την τελευταία του δημόσια τοποθέτηση:«Το γκολφ μπήκε στη ζωή μου όταν σταμάτησα το ποδόσφαιρο και με έκανε πολύ ευτυχισμένο. Έζησα φανταστικές στιγμές και γνώρισα φανταστικούς ανθρώπους. Μόνο το γκολφ μπορεί να μου προσφέρει αυτό το συναίσθημα. Το γκολφ και το ποδόσφαιρο έχουν πολλά κοινά στοιχεία – πρέπει να προπονηθείς, πρέπει να σκεφτείς. Αλλά στο γκολφ είσαι μόνος σου, και αυτό χτίζει χαρακτήρα και δύναμη».Κι η τελευταία του ατάκα, περιελάμβανε ίσως και τη φιλοσοφία του παιδιού που ξεκίνησε από το Κυριάκι Βοιωτίας και έδειχνε ικανό να κατακτήσει τον κόσμο.«Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να περνάς καλά. Να τελειώνεις έναν γύρο και να νιώθεις χαρούμενος – αυτό το συναίσθημα κάνει τους ανθρώπους να θέλουν να επιστρέψουν και βοηθά το παιχνίδι να αναπτυχθεί».Κι ο Τάκης είτε με το μπαστούνι στο χέρι, είτε με τη μπάλα στα πόδια ήθελε να περνά ο ίδιος καλά, αλλά και ο κόσμος να απολαμβάνει αυτό που ο ίδιος του προσέφερε.