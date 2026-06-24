Ολυμπιακός για Γκώνια: «Βαθιά θλίψη και οδύνη...»
Ολυμπιακός για Γκώνια: «Βαθιά θλίψη και οδύνη...»
Με τον Ολυμπιακό, ο Γκώνιας μέτρησε 89 συμμετοχές και σκόραρε μία φορά, ενώ είχε και 6 ασίστ
Με μία πολύ δυσάρεστη είδηση ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού ο Τάκης Γκώνιας άφησε την τελευταία του πνοή στα 54 του χρόνια, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Με τον Ολυμπιακό, ο Γκώνιας μέτρησε 89 συμμετοχές και σκόραρε μία φορά, ενώ είχε και 6 ασίστ.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
«Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Τάκη Γκώνια. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».
Με τον Ολυμπιακό, ο Γκώνιας μέτρησε 89 συμμετοχές και σκόραρε μία φορά, ενώ είχε και 6 ασίστ.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
«Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Τάκη Γκώνια. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».
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