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H Μπιάνκα Σενσόρι απολαμβάνει το κερασάκι μιας τούρτας φορώντας μικροσκοπικό μπικίνι, δείτε φωτογραφίες
H Μπιάνκα Σενσόρι απολαμβάνει το κερασάκι μιας τούρτας φορώντας μικροσκοπικό μπικίνι, δείτε φωτογραφίες
Αφορμή για την προκλητική εμφάνιση το πάρτι γενεθλίων του φωτογράφου μόδας Gadir Rajab
Δεν χάνουν ευκαιρία να προκαλέσουν η Μπιάνκα Σενσόρι και ο σύζυγός της Κάνιε Γουέστ.
Τελευταία αφορμή το πάρτι γενεθλίων του φωτογράφου μόδας Gadir Rajab.
Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που ανέβασε ο φωτογράφος στο Instagram, η Σενσόρι φοράει ένα μικροσκοπικό μπικίνι και στο ένα καρέ απολαμβάνει το κερασάκι από μια τούρτα ενώ στο δεύτερο κρατάει το ελαφρώς ταλαιπωρημένο γλυκό.
Όλα αυτά συνέβησαν στην Ελβετία όπου βρέθηκε το ζευγάρι τη Δευτέρα για την έκθεση σύγχρονης τέχνης Art Basel.
Η Μπιάνκα Σενσόρι και ο Κάνιε Γουέστ συμμετείχαν και σε ένα Mannequin Challenge με τον ράπερ να ταΐζει στο στόμα την αρχιτέκτονα σύζυγό του.
Τελευταία αφορμή το πάρτι γενεθλίων του φωτογράφου μόδας Gadir Rajab.
Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που ανέβασε ο φωτογράφος στο Instagram, η Σενσόρι φοράει ένα μικροσκοπικό μπικίνι και στο ένα καρέ απολαμβάνει το κερασάκι από μια τούρτα ενώ στο δεύτερο κρατάει το ελαφρώς ταλαιπωρημένο γλυκό.
Όλα αυτά συνέβησαν στην Ελβετία όπου βρέθηκε το ζευγάρι τη Δευτέρα για την έκθεση σύγχρονης τέχνης Art Basel.
Η Μπιάνκα Σενσόρι και ο Κάνιε Γουέστ συμμετείχαν και σε ένα Mannequin Challenge με τον ράπερ να ταΐζει στο στόμα την αρχιτέκτονα σύζυγό του.
Ye & his wife Bianca Censori recently took on the Mannequin Challenge at Art Basel 😭🔥 pic.twitter.com/slYIB5L4UU— HotNewHipHop (@HotNewHipHop) June 22, 2026
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