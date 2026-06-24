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H Μπιάνκα Σενσόρι απολαμβάνει το κερασάκι μιας τούρτας φορώντας μικροσκοπικό μπικίνι, δείτε φωτογραφίες
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Μπιάνκα Σενσόρι Κάνιε Γουέστ τούρτα Ελβετία Γενέθλια

H Μπιάνκα Σενσόρι απολαμβάνει το κερασάκι μιας τούρτας φορώντας μικροσκοπικό μπικίνι, δείτε φωτογραφίες

Αφορμή για την προκλητική εμφάνιση το πάρτι γενεθλίων του φωτογράφου μόδας Gadir Rajab

H Μπιάνκα Σενσόρι απολαμβάνει το κερασάκι μιας τούρτας φορώντας μικροσκοπικό μπικίνι, δείτε φωτογραφίες
27 ΣΧΟΛΙΑ
Δεν χάνουν ευκαιρία να προκαλέσουν η Μπιάνκα Σενσόρι και ο σύζυγός της Κάνιε Γουέστ.

Τελευταία αφορμή το πάρτι γενεθλίων του φωτογράφου μόδας Gadir Rajab.

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που ανέβασε ο φωτογράφος στο Instagram, η Σενσόρι φοράει ένα μικροσκοπικό μπικίνι και στο ένα καρέ απολαμβάνει το κερασάκι από μια τούρτα ενώ στο δεύτερο κρατάει το ελαφρώς ταλαιπωρημένο γλυκό.

H Μπιάνκα Σενσόρι απολαμβάνει το κερασάκι μιας τούρτας φορώντας μικροσκοπικό μπικίνι, δείτε φωτογραφίες
H Μπιάνκα Σενσόρι απολαμβάνει το κερασάκι μιας τούρτας φορώντας μικροσκοπικό μπικίνι, δείτε φωτογραφίες

Όλα αυτά συνέβησαν στην Ελβετία όπου βρέθηκε το ζευγάρι τη Δευτέρα για την έκθεση σύγχρονης τέχνης Art Basel.

Η Μπιάνκα Σενσόρι και ο Κάνιε Γουέστ συμμετείχαν και σε ένα Mannequin Challenge με τον ράπερ να ταΐζει στο στόμα την αρχιτέκτονα σύζυγό του.

27 ΣΧΟΛΙΑ

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