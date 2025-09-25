Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Η UEFA ανοίγει τον δρόμο σε Netflix και Amazon για την απόκτηση των δικαιωμάτων του Champions League
Η UEFA ανοίγει τον δρόμο σε Netflix και Amazon για την απόκτηση των δικαιωμάτων του Champions League
Σύμφωνα με το Bloomberg, οι τηλεοπτικοί σταθμοί και οι υπηρεσίες streaming θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να καταθέτουν προσφορές που θα καλύπτουν ταυτόχρονα πολλές αγορές
Η UEFA προχωρά σε αλλαγές στη διαδικασία ανάθεσης τηλεοπτικών δικαιωμάτων για το Champions League, με στόχο –μεταξύ άλλων– να προσελκύσει περισσότερο τις μεγάλες πλατφόρμες streaming, όπως η Amazon και το Netflix, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.
Όπως αποκάλυψε πηγή με γνώση των σχεδιασμών, οι τηλεοπτικοί σταθμοί και οι υπηρεσίες streaming θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να καταθέτουν προσφορές που θα καλύπτουν ταυτόχρονα πολλές αγορές. Μέχρι σήμερα, οι διαγωνισμοί γίνονταν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, ανάλογα με τις υφιστάμενες συμφωνίες, κάτι που εμπόδιζε την ομαδοποίηση των προτάσεων.
Το Champions League αποτελεί τη «ναυαρχίδα» των διοργανώσεων της UEFA, αποφέροντας κάθε χρόνο έσοδα δισεκατομμυρίων. Ωστόσο, τα δικαιώματα είναι κατακερματισμένα, με περίπου 100 δίκτυα να αγοράζουν διαφορετικά πακέτα. Πλέον, εξετάζεται το ενδεχόμενο μακροχρόνιων συμφωνιών, ανέφερε η ίδια πηγή, κάτι που η UEFA είχε περιορίσει πριν από δύο δεκαετίες υπό την πίεση της Κομισιόν, μειώνοντας τη διάρκεια των συμβολαίων στα τρία χρόνια.
Μία ακόμα πιθανή καινοτομία θα είναι η δυνατότητα παγκόσμιας προσφοράς, που θα επιτρέψει για πρώτη φορά σε έναν μόνο πάροχο να προβάλει έναν αγώνα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ο νέος διαγωνισμός για την περίοδο μετά το 2027 αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα. Στις αξιολογήσεις, εκτός από το οικονομικό μέγεθος των προσφορών, θα λαμβάνεται υπόψη η δυναμική του παρόχου και η προώθηση που μπορεί να εξασφαλίσει.
Σύμβουλοι της UEFA στη διαδικασία είναι η Relevent Football Partners, θυγατρική της Relevent Sports, και η UC3, ο εμπορικός βραχίονας της UEFA και της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συλλόγων. Εκπρόσωποί τους αρνήθηκαν να σχολιάσουν το θέμα, όπως σημείωσε το Bloomberg.
Η επιτυχία της συμφωνίας με την Paramount στις ΗΠΑ φαίνεται πως έχει ενισχύσει την προοπτική για μεγαλύτερης διάρκειας συμβόλαια. Το 2022, η εταιρεία εξασφάλισε με 1,5 δισ. δολάρια τα δικαιώματα προβολής του Champions League έως το 2030. Τον Μάρτιο φέτος, η Relevent ανέλαβε την εκπροσώπηση των παγκόσμιων δικαιωμάτων της UEFA για την περίοδο 2027–2033.
Οι πλατφόρμες streaming επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε αθλητικό περιεχόμενο, αν και συνήθως εστιάζουν σε μεμονωμένα κορυφαία γεγονότα και όχι σε ολόκληρες διοργανώσεις. Η Netflix, για παράδειγμα, συμφώνησε να προβάλει το Home Run Derby του MLB και φέτος θα μεταδώσει το Christmas Gameday του NFL.
Σήμερα, οι πέντε μεγαλύτερες αγορές της UEFA συνδυάζουν τόσο τηλεοπτικά κανάλια όσο και υπηρεσίες streaming. Στη Γαλλία και την Ισπανία οι αγώνες προβάλλονται αποκλειστικά από την Canal+ και την Telefonica, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο η Amazon έχει αποκτήσει δικαιώματα για συγκεκριμένους αγώνες έως το 2027. Παράλληλα, έχει αποκτήσει δικαιώματα και στη Γερμανία και την Ιταλία.
Οι διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA (Champions League, Europa League, Conference League και Super Cup) αναμένεται να αποφέρουν έως το 2027 τουλάχιστον 4,4 δισ. ευρώ ετησίως σε εμπορικά έσοδα. Η αλλαγή στο φορμάτ του Champions League, με την εισαγωγή της League Phase και περισσότερους αγώνες, οδήγησε την περασμένη σεζόν σε αύξηση 18% των εσόδων από τηλεοπτικά δικαιώματα στις έξι κορυφαίες αγορές, σύμφωνα με στοιχεία της Enders Analysis.
Όπως αποκάλυψε πηγή με γνώση των σχεδιασμών, οι τηλεοπτικοί σταθμοί και οι υπηρεσίες streaming θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να καταθέτουν προσφορές που θα καλύπτουν ταυτόχρονα πολλές αγορές. Μέχρι σήμερα, οι διαγωνισμοί γίνονταν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, ανάλογα με τις υφιστάμενες συμφωνίες, κάτι που εμπόδιζε την ομαδοποίηση των προτάσεων.
Το Champions League αποτελεί τη «ναυαρχίδα» των διοργανώσεων της UEFA, αποφέροντας κάθε χρόνο έσοδα δισεκατομμυρίων. Ωστόσο, τα δικαιώματα είναι κατακερματισμένα, με περίπου 100 δίκτυα να αγοράζουν διαφορετικά πακέτα. Πλέον, εξετάζεται το ενδεχόμενο μακροχρόνιων συμφωνιών, ανέφερε η ίδια πηγή, κάτι που η UEFA είχε περιορίσει πριν από δύο δεκαετίες υπό την πίεση της Κομισιόν, μειώνοντας τη διάρκεια των συμβολαίων στα τρία χρόνια.
Μία ακόμα πιθανή καινοτομία θα είναι η δυνατότητα παγκόσμιας προσφοράς, που θα επιτρέψει για πρώτη φορά σε έναν μόνο πάροχο να προβάλει έναν αγώνα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ο νέος διαγωνισμός για την περίοδο μετά το 2027 αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα. Στις αξιολογήσεις, εκτός από το οικονομικό μέγεθος των προσφορών, θα λαμβάνεται υπόψη η δυναμική του παρόχου και η προώθηση που μπορεί να εξασφαλίσει.
Σύμβουλοι της UEFA στη διαδικασία είναι η Relevent Football Partners, θυγατρική της Relevent Sports, και η UC3, ο εμπορικός βραχίονας της UEFA και της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συλλόγων. Εκπρόσωποί τους αρνήθηκαν να σχολιάσουν το θέμα, όπως σημείωσε το Bloomberg.
Η επιτυχία της συμφωνίας με την Paramount στις ΗΠΑ φαίνεται πως έχει ενισχύσει την προοπτική για μεγαλύτερης διάρκειας συμβόλαια. Το 2022, η εταιρεία εξασφάλισε με 1,5 δισ. δολάρια τα δικαιώματα προβολής του Champions League έως το 2030. Τον Μάρτιο φέτος, η Relevent ανέλαβε την εκπροσώπηση των παγκόσμιων δικαιωμάτων της UEFA για την περίοδο 2027–2033.
Οι πλατφόρμες streaming επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε αθλητικό περιεχόμενο, αν και συνήθως εστιάζουν σε μεμονωμένα κορυφαία γεγονότα και όχι σε ολόκληρες διοργανώσεις. Η Netflix, για παράδειγμα, συμφώνησε να προβάλει το Home Run Derby του MLB και φέτος θα μεταδώσει το Christmas Gameday του NFL.
Σήμερα, οι πέντε μεγαλύτερες αγορές της UEFA συνδυάζουν τόσο τηλεοπτικά κανάλια όσο και υπηρεσίες streaming. Στη Γαλλία και την Ισπανία οι αγώνες προβάλλονται αποκλειστικά από την Canal+ και την Telefonica, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο η Amazon έχει αποκτήσει δικαιώματα για συγκεκριμένους αγώνες έως το 2027. Παράλληλα, έχει αποκτήσει δικαιώματα και στη Γερμανία και την Ιταλία.
Οι διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA (Champions League, Europa League, Conference League και Super Cup) αναμένεται να αποφέρουν έως το 2027 τουλάχιστον 4,4 δισ. ευρώ ετησίως σε εμπορικά έσοδα. Η αλλαγή στο φορμάτ του Champions League, με την εισαγωγή της League Phase και περισσότερους αγώνες, οδήγησε την περασμένη σεζόν σε αύξηση 18% των εσόδων από τηλεοπτικά δικαιώματα στις έξι κορυφαίες αγορές, σύμφωνα με στοιχεία της Enders Analysis.
Ειδήσεις σήμερα:
Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά την ακύρωση με Ερντογάν: Αν αυτό που κάνουμε με Chevron τους προκαλεί δυσφορία, «c' est la vie»
Έρχεται φθινόπωρο διαρκείας με βροχές από αύριο - Πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς
Η ενόχληση της Κατερίνας Στεφανίδη μετά από σχόλιο για βίντεο με θηλασμό για το παιδί της - «Εγώ ήμουν τυχερή, άλλες μαμάδες δεν είναι»
Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά την ακύρωση με Ερντογάν: Αν αυτό που κάνουμε με Chevron τους προκαλεί δυσφορία, «c' est la vie»
Έρχεται φθινόπωρο διαρκείας με βροχές από αύριο - Πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς
Η ενόχληση της Κατερίνας Στεφανίδη μετά από σχόλιο για βίντεο με θηλασμό για το παιδί της - «Εγώ ήμουν τυχερή, άλλες μαμάδες δεν είναι»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα