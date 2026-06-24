Ο Ερντογάν δήλωσε ότι είναι πιθανόν να έχει διμερείς συνομιλίες με τον Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ

Ο Ερντογάν έκανε την δήλωση αυτή όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν οι δύο ηγέτες σχεδιάζουν να συναντηθούν ξεχωριστά εκτός από την σύνοδο που θα διεξαχθεί στις 7-8 Ιουλίου στην Άγκυρα