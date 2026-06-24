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Ο Ερντογάν δήλωσε ότι είναι πιθανόν να έχει διμερείς συνομιλίες με τον Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ
Ο Ερντογάν δήλωσε ότι είναι πιθανόν να έχει διμερείς συνομιλίες με τον Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ
Ο Ερντογάν έκανε την δήλωση αυτή όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν οι δύο ηγέτες σχεδιάζουν να συναντηθούν ξεχωριστά εκτός από την σύνοδο που θα διεξαχθεί στις 7-8 Ιουλίου στην Άγκυρα
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι θα έχει «πιθανότατα» διμερείς συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όταν ο Αμερικανός ηγέτης έρθει στην Άγκυρα για να συμμετάσχει στην σύνοδο του ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα.
Ο Ερντογάν έκανε την δήλωση αυτή όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους έξω από το κοινοβούλιο εάν οι δύο ηγέτες σχεδιάζουν να συναντηθούν ξεχωριστά εκτός από την σύνοδο κορυφής που θα διεξαχθεί στις 7-8 Ιουλίου. Ο ίδιος δεν επεκτάθηκε περισσότερο.
Ο Ερντογάν έκανε την δήλωση αυτή όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους έξω από το κοινοβούλιο εάν οι δύο ηγέτες σχεδιάζουν να συναντηθούν ξεχωριστά εκτός από την σύνοδο κορυφής που θα διεξαχθεί στις 7-8 Ιουλίου. Ο ίδιος δεν επεκτάθηκε περισσότερο.
📌Başkan Erdoğan, 'NATO Zirvesi'nde Trump'la baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak.' dedi— Akşam Gazetesi (@Aksam) June 24, 2026
🔗https://t.co/e17z1iouq9 pic.twitter.com/8EZg4yO7bf
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