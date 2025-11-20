«Επανάσταση» στα ευρωπαϊκά Κύπελλα: Η Paramount πήρε τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τις μεταδόσεις στην Αγγλία και «χτυπάει» τις αγορές Ιταλίας και Ισπανίας

Ο αμερικανικός κολοσσός Paramount Skydance, που προέκυψε από τη συγχώνευση των δύο εταιρειών τον Ιούλιο του 2024 είναι ο νέος μεγάλος παίκτης στα τηλεοπτικά δικαιώματα των ευρωπαϊκών κυπέλλων ποδοσφαίρου (Champions League, Europa League, Conference League) καθώς κέρδισε στον διαγωνισμό που αφορά τις μεταδόσεις των αγώνων στο Ηνωμένο Βασίλειο (με την Amazon Prime να είναι ο δεύτερος πάροχος που θα έχει δικαιώματα) για την περίοδο 2027-2031, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες περιμένει την ολοκλήρωση των διαγωνισμών που αφορούν τις αγορές της Ισπανίας και της Ιταλίας.

Relevent θα ασχοληθεί και με τις υπόλοιπες αγορές στις οποίες περιλαμβάνεται και η ελληνική με την Cosmote TV εδώ και μία δεκαετία να είναι ο σταθερός συμπαίκτης της UEFA (έχοντας φυσικά την παρουσία του MEGA στο Champions League αλλά και του ANT1 σε Europa και Conference Leagie).



Κλείσιμο