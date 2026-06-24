Ο Μπούντιμιρ κράτησε «ζωντανή» την Κροατία, 1-0 τον Παναμά, δείτε το γκολ

Πλέον οι Κροάτες είναι στους τρεις βαθμούς και θα παίξουν με την Γκάνα στην τελευταία αγωνιστική που έχει τέσσερις, όσους και η Αγγλία - Ο Παναμάς έμεινε χωρίς βαθμό και πάει... σπίτι του