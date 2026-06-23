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«Σ' αγαπώ για πάντα»: Η συγκινητική ανάρτηση της χήρας του Ντιόγκο Ζότα για την επέτειο του γάμου τους, βίντεο
«Σ' αγαπώ για πάντα»: Η συγκινητική ανάρτηση της χήρας του Ντιόγκο Ζότα για την επέτειο του γάμου τους, βίντεο
Η Ρούτε Καρντόσο δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media ένα σύντομο βίντεο από τον γάμο τους στο Πόρτο, που τελέστηκε στις 22 Ιουνίου 2025, με αφορμή τον έναν χρόνο που θα έκλειναν παντρεμένοι
Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η Ρούτε Καρντόσο, σύζυγος του αδικοχαμένου Πορτογάλου ποδοσφαιριστή Ντιόγκο Ζότα, μοιράζοντας υλικό από την ημέρα του γάμου τους για να τιμήσει την πρώτη επέτειο από την τελετή. Η ανάρτηση έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Ζότα και του αδελφού του σε τροχαίο δυστύχημα.
Η Ρούτε Κάρντοσο δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media ένα σύντομο βίντεο από τον γάμο τους στο Πόρτο, που τελέστηκε στις 22 Ιουνίου 2025. Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε σε ηλικία 15 ετών και αποτέλεσε ζευγάρι από τα εφηβικά του χρόνια, είχε αποκτήσει τρία παιδιά.
Στο βίντεο διάρκειας περίπου 20 δευτερολέπτων καταγράφονται στιγμές από τη γαμήλια τελετή, με τον Ντιόγκο Ζότα να εκφωνεί και απόσπασμα από τον γαμήλιο λόγο του, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για τη σύζυγό του και τη ζωή τους μαζί.
Δείτε την ανάρτησή της
«Όπου κι αν μας οδηγήσει το μέλλον, ίσως υπάρχει κάποιος εδώ που το γνωρίζει καλύτερα από εμένα. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν ξέρω και δεν με νοιάζει, αρκεί να είμαι μαζί σου. Σ' αγαπώ για πάντα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής.
Η ανάρτηση προκάλεσε κύμα συμπαράστασης, με φίλους και συμπαίκτες του Ζότα, όπως ο Ρούμπεν Νέβες, να σχολιάζουν με μηνύματα αγάπης.
Η μνήμη του Ζότα παραμένει έντονη στο ποδοσφαιρικό περιβάλλον, καθώς τόσο η εθνική Πορτογαλίας όσο και η ποδοσφαιρική κοινότητα συνεχίζουν να τιμούν τη μνήμη του. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν πραγματοποιηθεί συμβολικές κινήσεις μνήμης, όπως η χρήση ειδικών βραχιολιών από την εθνική ομάδα και η απόδοση τιμών από συμπαίκτες και φιλάθλους.
Ο Ντιόγκο Ζότα, που είχε πραγματοποιήσει σημαντική καριέρα με τη Λίβερπουλ, έχοντας κατακτήσει και τον τίτλο της Premier League, άφησε πίσω του ισχυρό αποτύπωμα στο αγγλικό ποδόσφαιρο, με τη φανέλα του να έχει αποσυρθεί ως ένδειξη τιμής από τον σύλλογο.
Η Ρούτε Κάρντοσο δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media ένα σύντομο βίντεο από τον γάμο τους στο Πόρτο, που τελέστηκε στις 22 Ιουνίου 2025. Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε σε ηλικία 15 ετών και αποτέλεσε ζευγάρι από τα εφηβικά του χρόνια, είχε αποκτήσει τρία παιδιά.
Στο βίντεο διάρκειας περίπου 20 δευτερολέπτων καταγράφονται στιγμές από τη γαμήλια τελετή, με τον Ντιόγκο Ζότα να εκφωνεί και απόσπασμα από τον γαμήλιο λόγο του, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για τη σύζυγό του και τη ζωή τους μαζί.
Δείτε την ανάρτησή της
«Όπου κι αν μας οδηγήσει το μέλλον, ίσως υπάρχει κάποιος εδώ που το γνωρίζει καλύτερα από εμένα. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν ξέρω και δεν με νοιάζει, αρκεί να είμαι μαζί σου. Σ' αγαπώ για πάντα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής.
Η ανάρτηση προκάλεσε κύμα συμπαράστασης, με φίλους και συμπαίκτες του Ζότα, όπως ο Ρούμπεν Νέβες, να σχολιάζουν με μηνύματα αγάπης.
Η μνήμη του Ζότα παραμένει έντονη στο ποδοσφαιρικό περιβάλλον, καθώς τόσο η εθνική Πορτογαλίας όσο και η ποδοσφαιρική κοινότητα συνεχίζουν να τιμούν τη μνήμη του. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν πραγματοποιηθεί συμβολικές κινήσεις μνήμης, όπως η χρήση ειδικών βραχιολιών από την εθνική ομάδα και η απόδοση τιμών από συμπαίκτες και φιλάθλους.
Ο Ντιόγκο Ζότα, που είχε πραγματοποιήσει σημαντική καριέρα με τη Λίβερπουλ, έχοντας κατακτήσει και τον τίτλο της Premier League, άφησε πίσω του ισχυρό αποτύπωμα στο αγγλικό ποδόσφαιρο, με τη φανέλα του να έχει αποσυρθεί ως ένδειξη τιμής από τον σύλλογο.
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