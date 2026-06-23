«Σ' αγαπώ για πάντα»: Η συγκινητική ανάρτηση της χήρας του Ντιόγκο Ζότα για την επέτειο του γάμου τους, βίντεο

Η Ρούτε Καρντόσο δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media ένα σύντομο βίντεο από τον γάμο τους στο Πόρτο, που τελέστηκε στις 22 Ιουνίου 2025, με αφορμή τον έναν χρόνο που θα έκλειναν παντρεμένοι