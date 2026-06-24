«Το τέρας σε κοιτά απ' το θρανίο»: Αστυνομικό μυθιστόρημα εμπνευσμένο από την ιστορία του Βαγγέλη Γιακουμάκη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Βιβλίο Βαγγέλης Γιακουμάκης Αλέξανδρος Καλαφάτης Bullying

«Το τέρας σε κοιτά απ' το θρανίο»: Αστυνομικό μυθιστόρημα εμπνευσμένο από την ιστορία του Βαγγέλη Γιακουμάκη

Η υπόθεση του σπουδαστή από την Κρήτη είχε συγκλονίσει και αποτελεί σημείο αναφοράς για το  bullying

«Το τέρας σε κοιτά απ' το θρανίο»: Αστυνομικό μυθιστόρημα εμπνευσμένο από την ιστορία του Βαγγέλη Γιακουμάκη
Το ρεπορτάζ δεν αφήνει ανεπηρέαστους τους συντάκτες, ειδικά εκείνους που ασχολούνται με το λεγόμενο «αστυνομικό», και έρχοναι αντιμέτωποι με ανθρώπινες ιστορίες και πολλές φορές δράματα. Το βιβλίο του δημοσιογράφου Αλέξανδρου Καλαφάτη, που είναι εμπνευσμένο από την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη και κυκλοφόρησε πρόσφατα επιβεβαιώνει αυτή τη διαπίστωση. 
Η υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη είχε συγκλονίσει το 2015 ολόκληρη την Ελλάδα και αποτελεί  σημείο αναφοράς αφού τότε για πρώτο φορά μπήκε στο λεξιλόγιό μας με ένταση η έννοια του  bullying.  Έντεκα  χρόνια μετά, η ιστορία του Βαγγέλη δεν σταματά να μας ξαφνιάζει με τη δύναμη της επικαιρότητάς της. Ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Καλαφάτης, ο οποίος είχε ασχοληθεί επισταμένως το 2015 με το θέμα, αποφάσισε να μετατρέψει τη δημοσιογραφική έρευνα σε αστυνομική μυθοπλασία. Έτσι γεννήθηκε το βιβλίο με τίτλο «Το τέρας σε κοιτά απ’ το θρανίο», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάπα.

«Το τέρας σε κοιτά απ' το θρανίο»: Αστυνομικό μυθιστόρημα εμπνευσμένο από την ιστορία του Βαγγέλη Γιακουμάκη
«Το τέρας σε κοιτά απ' το θρανίο»: Αστυνομικό μυθιστόρημα εμπνευσμένο από την ιστορία του Βαγγέλη Γιακουμάκη


ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΟΚΗ Μέσα από φανταστικούς χαρακτήρες εκτυλίσσεται μία ιστορία που καταλήγει βουτιά στον σκοτεινό κόσμο του bullying. Πρωταγωνιστής ο Σταυρής. Ένας νέος μόλις 18 ετών που φεύγει από το πατρικό του για να σπουδάσει. Μόλις όμως αρχίζει να φοιτά στη Σχολή του η απότομη προσγείωση για εκείνον δεν αργεί να έρθει, καθώς μπαίνει στο στόχαστρο μίας παρέας σπουδαστών που δεν λογαριάζει μήτε από μαθήματα μήτε από καθηγητές. Αρχικά τον προσεγγίζουν «ντυμένοι» φίλοι αλλά γρήγορα δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Η μπέσα και η παλικαριά ήταν μονάχα το «παραπέτασμα». Η σκόνη κάθεται και το bullying ξυπνά μοχθηρό. Στην αρχή καμουφλαρισμένο και στη συνέχεια με τη μορφή βασανιστηρίων. Ο Σταυρής βυθίζεται στην απόγνωση. Το δωμάτιό του μετατρέπεται σε χώρο απελπισίας. Τα «θηρία» μένουν ατιμώρητα, οι φήμες ότι έχουν «πλάτες» εξαπλώνονται και γιγαντώνουν την έπαρσή τους. Ο Σταυρής βρίσκει καταφύγι σε μια φτωχοεκκλησιά. Εκεί γνωρίζει τον παπά Χαράλαμπο που φωτίζει μέσα του συμπόνια και ανθρωπιά. Παίρνει ανάσα. Το bullying όμως δεν σταματά. Μέχρι που μια μέρα ξαφνικά εξαφανίζεται από προσώπου γης. Ο αστυνομικός Περικλής Φιλίππου μπαίνει με ορμή στην έρευνα αλλά γρήγορα συνειδητοποιεί ότι μπροστά του έχει μόνο θεριεμένους τοίχους. Μέχρι που απελπίζεται. Τι τελικά συνέβη στον Σταυρή;

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