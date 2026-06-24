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«Γολγοθάς» για δημοσιογράφο η ζωντανή σύνδεση δίπλα σε μεθυσμένους οπαδούς της Σκωτίας, δείτε βίντεο
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026
Δημοσιογράφος Σκωτία εθνική Σκωτίας Οπαδοί Μουντιάλ Μαϊάμι

«Γολγοθάς» για δημοσιογράφο η ζωντανή σύνδεση δίπλα σε μεθυσμένους οπαδούς της Σκωτίας, δείτε βίντεο

Οι ύβρεις που πέρασαν από το μικρόφωνο, υποχρέωσαν τη δημοσιογράφο Κέισι Χιντζ να ζητήσει συγγνώμη από τους τηλεθεατές

«Γολγοθάς» για δημοσιογράφο η ζωντανή σύνδεση δίπλα σε μεθυσμένους οπαδούς της Σκωτίας, δείτε βίντεο
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Σε... Γολγοθά μετατράπηκε για τη δημοσιογράφο Κέισι Χιντζ η ζωντανή σύνδεση που έκανε για το κανάλι WPLG Local 10 στη νότια Φλόριντα έξω από γήπεδο στο Μαϊάμι.

Αιτία η συμπεριφορά των Σκωτσέζων οπαδών που έβρισαν στο μικρόφωνο και φώναζαν συνθήματα χοροπηδώντας.

Η ζωντανή σύνδεση έγινε με αφορμή τον σημερινό αγώνα της Σκωτίας με τη Βραζιλία για τον Γ΄ όμιλο του Μουντιάλ 2026 με έναν από τους Σκωτσέζους να αρπάζει το μικρόφωνο και να λέει «αγαπάμε το Μαϊάμι... Ζήτω στη γαμ...νη Σκωτία, ζήτω στη γαμ...νη Σκωτία!».



Αφού, δε, η δημοσιογράφος απομάκρυνε το μικρόφωνο από τον ένθερμο Σκωτσέζο οπαδό, εκείνος επέστρεψε και ζήτησε «συγγνώμη».

περιπέτεια, ωστόσο για την Χιντζ δεν τελείωσε εκεί καθώς γύρω της συγκεντρώθηκαν περισσότεροι οπαδοί της Σκωτίας φωνάζοντας «no Scotland, no party.

««Ζητώ συγγνώμη από τους θεατές για τις ύβρεις που ακούστηκαν. ΑΣυτοί οι άνθρωποι έπιναν όλη μέρα» είπε η δημοσιογράφος.

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Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της εταιρείας Boston Beer Co. στην οποία αναφερόταν ότι οι Σκωτσέζοι κατανάλωσαν τέσσερις φορές περισσότερη μπύρα από ό,τι συνήθως διαθέτει η εταιρεία σε μια περίοδο διακοπών, όπως αυτή της 4η Ιουλίου, και έπρεπε να προγραμματίσει επείγουσες παραδόσεις μπύρας.
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