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Η Φενέρμπαχτσε θέλει να ρίξει τη βόμβα με την απόκτηση του Λάρκιν 
SPORTS
Euroleague Φενερμπαχτσέ Αναντολού Εφές Σέιν Λάρκιν

Η Φενέρμπαχτσε θέλει να ρίξει τη βόμβα με την απόκτηση του Λάρκιν 

Ο Αμερικανός με τουρκικό διαβατήριο, θέλει να φύγει από την Εφές και ο Σάρας Γιασικεβίτσιους είναι έτοιμος να τον υποδεχθεί

Η Φενέρμπαχτσε θέλει να ρίξει τη βόμβα με την απόκτηση του Λάρκιν 
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Τεράστις αναταράξεις προκάλεσε η αποκάλυψη της είδησης από τον έγκριτο δημοσιογράφο, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, πως ο Σέιν Λάρκιν θέλει να «μετακομίσει» στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Τούρκος ρεπόρτερ αναφέρει πως ο Αμερικανός «σταρ» της Εφές, είναι διατεθειμένος να παραιτηθεί από τις οικονομικές απαιτήσεις που εκκρεμούν από την Αναντολού και να ενταχθεί στον «αιώνιο» αντίπαλό της, τη Φενέρ.



Μάλιστα η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους, εξετάζει το ενδεχόμενο να παραχωρήσει τα τούρκικα δικαιώματα του Γιούρτσεβεν στο αντίπαλο «στρατόπεδο». Από την πλευρά της η Εφές, δεν θα επιστρέψει εύκολα να γίνει αυτή η μεταγραφή, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται.

Θυμίζουμε ο Σέιν Λάρκιν δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Αναντολού Εφές, μέχρι το 2028.

Πηγή:www.gazzetta.gr
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