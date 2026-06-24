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Η Φενέρμπαχτσε θέλει να ρίξει τη βόμβα με την απόκτηση του Λάρκιν
Η Φενέρμπαχτσε θέλει να ρίξει τη βόμβα με την απόκτηση του Λάρκιν
Ο Αμερικανός με τουρκικό διαβατήριο, θέλει να φύγει από την Εφές και ο Σάρας Γιασικεβίτσιους είναι έτοιμος να τον υποδεχθεί
Τεράστις αναταράξεις προκάλεσε η αποκάλυψη της είδησης από τον έγκριτο δημοσιογράφο, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, πως ο Σέιν Λάρκιν θέλει να «μετακομίσει» στη Φενέρμπαχτσε.
Ο Τούρκος ρεπόρτερ αναφέρει πως ο Αμερικανός «σταρ» της Εφές, είναι διατεθειμένος να παραιτηθεί από τις οικονομικές απαιτήσεις που εκκρεμούν από την Αναντολού και να ενταχθεί στον «αιώνιο» αντίπαλό της, τη Φενέρ.
Μάλιστα η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους, εξετάζει το ενδεχόμενο να παραχωρήσει τα τούρκικα δικαιώματα του Γιούρτσεβεν στο αντίπαλο «στρατόπεδο». Από την πλευρά της η Εφές, δεν θα επιστρέψει εύκολα να γίνει αυτή η μεταγραφή, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται.
Θυμίζουμε ο Σέιν Λάρκιν δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Αναντολού Εφές, μέχρι το 2028.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ο Τούρκος ρεπόρτερ αναφέρει πως ο Αμερικανός «σταρ» της Εφές, είναι διατεθειμένος να παραιτηθεί από τις οικονομικές απαιτήσεις που εκκρεμούν από την Αναντολού και να ενταχθεί στον «αιώνιο» αντίπαλό της, τη Φενέρ.
🚨 Shane Larkin, Fenerbahçe’ye gelmek istiyor ve Anadolu Efes’teki alacaklarından vazgeçmeye hazır. Fenerbahçe ise Ömer Faruk Yurtseven’in Türkiye haklarını Efes’e devretmeyi değerlendiriyor. Ancak Efes yönetimi, şu an için Larkin’in Fenerbahçe’ye transferine izin vermiyor.…— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 23, 2026
Μάλιστα η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους, εξετάζει το ενδεχόμενο να παραχωρήσει τα τούρκικα δικαιώματα του Γιούρτσεβεν στο αντίπαλο «στρατόπεδο». Από την πλευρά της η Εφές, δεν θα επιστρέψει εύκολα να γίνει αυτή η μεταγραφή, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται.
Θυμίζουμε ο Σέιν Λάρκιν δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Αναντολού Εφές, μέχρι το 2028.
Πηγή:www.gazzetta.gr
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