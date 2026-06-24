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Θανατηφόρο τροχαίο στον παράδρομο της εθνικής στη Φθιώτιδα, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Φθιώτιδα

Θανατηφόρο τροχαίο στον παράδρομο της εθνικής στη Φθιώτιδα, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το ΙΧ έπεσε πάνω στο φορτηγό που εκτελούσε εργασίες κοπής χόρτων

Θανατηφόρο τροχαίο στον παράδρομο της εθνικής στη Φθιώτιδα, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (24/6/26) στον παράδρομο Θερμοπυλών - Αγίας Τριάδας, σε σημείο όπου γίνονταν εργασίες καθαρισμού χόρτων.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ΙΧΕ έπεσε πάνω στο φορτηγό που εκτελούσε εργασίες κοπής χόρτων, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr στο σημείο έκλεισε ο δρόμος, ενώ έσπευσαν πληρώματα της αστυνομίας, ασθενοφόρο και οχήματα της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του, δυστυχώς όμως για τον άτυχο άνδρα ήταν αργά. Απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Λαμίας.

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Θανατηφόρο τροχαίο στον παράδρομο της εθνικής στη Φθιώτιδα, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό
Θανατηφόρο τροχαίο στον παράδρομο της εθνικής στη Φθιώτιδα, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό
Θανατηφόρο τροχαίο στον παράδρομο της εθνικής στη Φθιώτιδα, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό
Θανατηφόρο τροχαίο στον παράδρομο της εθνικής στη Φθιώτιδα, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό

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