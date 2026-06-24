Από 396€ για 4μελή οικογένεια με Ι.Χ. & επιστροφή, στην Οικονομική Θέση
Θανατηφόρο τροχαίο στον παράδρομο της εθνικής στη Φθιώτιδα, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό
Θανατηφόρο τροχαίο στον παράδρομο της εθνικής στη Φθιώτιδα, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό
Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το ΙΧ έπεσε πάνω στο φορτηγό που εκτελούσε εργασίες κοπής χόρτων
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (24/6/26) στον παράδρομο Θερμοπυλών - Αγίας Τριάδας, σε σημείο όπου γίνονταν εργασίες καθαρισμού χόρτων.
Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ΙΧΕ έπεσε πάνω στο φορτηγό που εκτελούσε εργασίες κοπής χόρτων, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr στο σημείο έκλεισε ο δρόμος, ενώ έσπευσαν πληρώματα της αστυνομίας, ασθενοφόρο και οχήματα της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του, δυστυχώς όμως για τον άτυχο άνδρα ήταν αργά. Απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Λαμίας.
Δείτε φωτογραφίες
Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ΙΧΕ έπεσε πάνω στο φορτηγό που εκτελούσε εργασίες κοπής χόρτων, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr στο σημείο έκλεισε ο δρόμος, ενώ έσπευσαν πληρώματα της αστυνομίας, ασθενοφόρο και οχήματα της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του, δυστυχώς όμως για τον άτυχο άνδρα ήταν αργά. Απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Λαμίας.
Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα