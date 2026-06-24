Ινφαντίνο: «Τα διαλείμματα ενυδάτωσης είναι καθαρά αθλητικό μέτρο»

Ο πρόεδρος της FIFA, υπερασπίστηκε την εφαρμογή των υποχρεωτικών διαλειμμάτων ενυδάτωσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο, τονίζοντας ότι το μέτρο έχει αποκλειστικά αγωνιστικό χαρακτήρα και δεν συνδέεται με εμπορικά οφέλη