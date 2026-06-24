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ΠΑΟΚ: Οι Βάσκοι αποκαλύπτουν συμφωνία με τον Ελουστόντο για τριετές συμβόλαιο
ΠΑΟΚ: Οι Βάσκοι αποκαλύπτουν συμφωνία με τον Ελουστόντο για τριετές συμβόλαιο
Η ιστοσελίδα noticiasdegipuzkoa.eus αναφέρει ότι ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός που έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ είπε το «ναι» στην πρόταση του Δικεφάλου
Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του, έχοντας αποχαιρετίσει Λόβρεν, Κεντζιόρα, Βολιάκο και έχει απομείνει πλέον με μοναδικούς στόπερ τους Μιχαηλίδη, Μπαταούλα, γεγονός που κάνει επιτακτική την ανάγκη απόκτησης ποδοσφαιριστών στη συγκεκριμένη θέση.
Ο πρώτος στόχος είναι ο 32χρονος Άριτζ Ελουστόντο, ο οποίος έχοντας περάσει όλη τη του την ποδοσφαιρική ζωή στην Ρεάλ Σοσιεδάδ έμεινε ελεύθερος και όπως αναφέρει η ιστοσελίδα noticiasdegipuzkoa.eus, είναι μια ανάσα από την άφιξη του στη Θεσσαλονίκη.
«Ο Αρίτς Ελουστόντο, ο οποίος μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στις 30 Ιουνίου, βρίσκεται πολύ κοντά στο να γίνει ο νέος παίκτης του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Ο ελληνικός σύλλογος του κατέθεσε μια σημαντική πρόταση, με τριετές συμβόλαιο και υψηλές οικονομικές απολαβές, γεγονός που έπεισε οριστικά τον αμυντικό.
Ένας από τους κύριους υποστηρικτές της μεταγραφής είναι ο Αλέσιο Λίσι, πρώην προπονητής της Οσασούνα και νυν τεχνικός του ΠΑΟΚ, ο οποίος επέμεινε ιδιαίτερα για την απόκτησή του. Την είδηση αποκάλυψε με λεπτομέρειες ο δημοσιογράφος Άνχελ Γκαρθία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιβεβαιώθηκε από το Noticias de Gipuzkoa», αναφέρει το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας.
Μάλιστα αναφέρει ότι ο Ελουστόντο, για να αποφύγει να τεθεί αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, την ομάδα της ζωής του, θέλει να πάει στην Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ αλλά δεδομένου ότι ο Δικέφαλος αγωνίζεται στα προκριματικά του Europa League μπορεί να βρεθεί στον δρόμο της μεγάλης του αγάπης!
Ο πρώτος στόχος είναι ο 32χρονος Άριτζ Ελουστόντο, ο οποίος έχοντας περάσει όλη τη του την ποδοσφαιρική ζωή στην Ρεάλ Σοσιεδάδ έμεινε ελεύθερος και όπως αναφέρει η ιστοσελίδα noticiasdegipuzkoa.eus, είναι μια ανάσα από την άφιξη του στη Θεσσαλονίκη.
«Ο Αρίτς Ελουστόντο, ο οποίος μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στις 30 Ιουνίου, βρίσκεται πολύ κοντά στο να γίνει ο νέος παίκτης του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Ο ελληνικός σύλλογος του κατέθεσε μια σημαντική πρόταση, με τριετές συμβόλαιο και υψηλές οικονομικές απολαβές, γεγονός που έπεισε οριστικά τον αμυντικό.
Ένας από τους κύριους υποστηρικτές της μεταγραφής είναι ο Αλέσιο Λίσι, πρώην προπονητής της Οσασούνα και νυν τεχνικός του ΠΑΟΚ, ο οποίος επέμεινε ιδιαίτερα για την απόκτησή του. Την είδηση αποκάλυψε με λεπτομέρειες ο δημοσιογράφος Άνχελ Γκαρθία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιβεβαιώθηκε από το Noticias de Gipuzkoa», αναφέρει το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας.
Μάλιστα αναφέρει ότι ο Ελουστόντο, για να αποφύγει να τεθεί αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, την ομάδα της ζωής του, θέλει να πάει στην Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ αλλά δεδομένου ότι ο Δικέφαλος αγωνίζεται στα προκριματικά του Europa League μπορεί να βρεθεί στον δρόμο της μεγάλης του αγάπης!
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