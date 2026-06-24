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Στο ΣΚΑΪ για τα επόμενα τρία χρόνια τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL με 25 εκατομμύρια ευρώ
SPORTS
ΣΚΑΪ Γιάννης Αλαφούζος GBL Τηλεοπτικά δικαιώματα

Στο ΣΚΑΪ για τα επόμενα τρία χρόνια τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL με 25 εκατομμύρια ευρώ

Η συμφωνία είναι οριστική και οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ θα μεταδίδονται από το ΣΚΑΪ μέχρι το 2029

Στο ΣΚΑΪ για τα επόμενα τρία χρόνια τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL με 25 εκατομμύρια ευρώ
52 ΣΧΟΛΙΑ
Οριστικά στον ΣΚΑΙ για τα επόμενα τρία χρόνια οι αγώνες των ομάδων της Stoiximan GBL!

Το κανάλι του Γιάννη Αλαφούζου πήρε τα τηλεοπτικά δικαιώματα από την ΕΡΤ, με τη συμφωνία να είναι 25 εκατομμύρια ευρώ για τρία χρόνια!

Μετά από πολλές μέρες η συμφωνία είναι οριστική και οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ θα μεταδίδονται από το ΣΚΑΪ μέχρι το 2029.

Oι ψήφοι στο ΔΣ του ΕΣΑΚΕ ήταν 14-0 για την προσφορά του ΣΚΑΪ.

Πηγή: gazzetta.gr
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