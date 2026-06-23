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Μουντιάλ 2026: Χωρίς τον Ντεσάν η Γαλλία στο παιχνίδι με την Νορβηγία, πέθανε η μητέρα του και επιστρέφει στην πατρίδα
Μουντιάλ 2026: Χωρίς τον Ντεσάν η Γαλλία στο παιχνίδι με την Νορβηγία, πέθανε η μητέρα του και επιστρέφει στην πατρίδα
Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γαλλίας εξέδωσε ανακοίνωση και ενημέρωσε για την απώλεια της μητέρας του εκλέκτορα
Χωρίς τον Ντιντιέ Ντεσάν θα παραταχθεί η Γαλλία στο τελευταίο της παιχνίδι στον 9ο όμιλο του Μουντιάλ 2026 με την Νορβηγία (26/6).
Ο εκλέκτορας της εθνικής Γαλλίας έχασε την μητέρα του και επιστρέφει στην πατρίδα για το τελευταίο «αντίο».
Έτσι στον πάγκο στο παιχνίδι που θα κρίνει την 1η θέση στον όμιλο θα καθίσει ο άμεσος συνεργάτης του Γκι Στεφάν.
«Ο Ντιντιέ Ντεσάν δεν θα μπορέσει να διευθύνει τις προπονήσεις πριν από τον αγώνα Νορβηγίας-Γαλλίας και δεν θα είναι διαθέσιμος για τον τελευταίο αγώνα του Ομίλου Ι την Παρασκευή», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ομοσπονδίας η οποία ζήτησε σεβασμό και διακριτικότητα.
Ο εκλέκτορας της εθνικής Γαλλίας έχασε την μητέρα του και επιστρέφει στην πατρίδα για το τελευταίο «αντίο».
Έτσι στον πάγκο στο παιχνίδι που θα κρίνει την 1η θέση στον όμιλο θα καθίσει ο άμεσος συνεργάτης του Γκι Στεφάν.
«Ο Ντιντιέ Ντεσάν δεν θα μπορέσει να διευθύνει τις προπονήσεις πριν από τον αγώνα Νορβηγίας-Γαλλίας και δεν θα είναι διαθέσιμος για τον τελευταίο αγώνα του Ομίλου Ι την Παρασκευή», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ομοσπονδίας η οποία ζήτησε σεβασμό και διακριτικότητα.
🚨 BREAKING: Didier Deschamps’ mother has sadly passed away. 🇫🇷💔🕊️— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) June 23, 2026
He’s going to travel to France and will not play vs Norway, reports @lequipe. pic.twitter.com/QzPShTgTCp
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