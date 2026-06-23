ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διάζωμα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Φιλαδέλφειας

Μουντιάλ 2026: Χωρίς τον Ντεσάν η Γαλλία στο παιχνίδι με την Νορβηγία, πέθανε η μητέρα του και επιστρέφει στην πατρίδα
SPORTS
Ντινιέ Ντεσάν Εθνική Γαλλίας Μουντιάλ 2026

Μουντιάλ 2026: Χωρίς τον Ντεσάν η Γαλλία στο παιχνίδι με την Νορβηγία, πέθανε η μητέρα του και επιστρέφει στην πατρίδα

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γαλλίας εξέδωσε ανακοίνωση και ενημέρωσε για την απώλεια της μητέρας του εκλέκτορα

Μουντιάλ 2026: Χωρίς τον Ντεσάν η Γαλλία στο παιχνίδι με την Νορβηγία, πέθανε η μητέρα του και επιστρέφει στην πατρίδα
Χωρίς τον Ντιντιέ Ντεσάν θα παραταχθεί η Γαλλία στο τελευταίο της παιχνίδι στον 9ο όμιλο του Μουντιάλ 2026 με την Νορβηγία (26/6). 

Ο εκλέκτορας της εθνικής Γαλλίας έχασε την μητέρα του και επιστρέφει στην πατρίδα για το τελευταίο «αντίο».

Έτσι στον πάγκο στο παιχνίδι που θα κρίνει την 1η θέση στον όμιλο θα καθίσει ο άμεσος συνεργάτης του Γκι Στεφάν.

«Ο Ντιντιέ Ντεσάν δεν θα μπορέσει να διευθύνει τις προπονήσεις πριν από τον αγώνα Νορβηγίας-Γαλλίας και δεν θα είναι διαθέσιμος για τον τελευταίο αγώνα του Ομίλου Ι την Παρασκευή», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ομοσπονδίας η οποία ζήτησε σεβασμό και διακριτικότητα. 



Thema Insights

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση από την Εθνική Τράπεζα

Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αίτησης, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να επιλέξουν την κατάλληλη μορφή χρηματοδότησης, αλλά και να διαχειριστούν επιτυχώς την αίτησή τους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης