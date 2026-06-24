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Μουντιάλ 2026: Αρχίζει απόψε η τελευταία αγωνιστική των ομίλων με έξι αγώνες, δείτε το πρόγραμμα
Μουντιάλ 2026: Αρχίζει απόψε η τελευταία αγωνιστική των ομίλων με έξι αγώνες, δείτε το πρόγραμμα
Αρκετά «ελληνική» η σημερινή αγωνιστική ημέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τους Ελ Κααμπί, Πινέδα και Πιερό να αγωνίζονται με τις χώρες τους
Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 είναι κοντά στο φινάλε της καθώς απόψε ξεκινά η τρίτη και τελευταία αγωνιστική. Μάλιστα οι δύο αγώνες κάθε ομίλου θα γίνονται και την ίδια ώρα, όπως συνηθίζεται.
Το πρόγραμμα ανοίγει με τα παιχνίδια Βοσνία – Κατάρ και Ελβετία – Καναδάς στις 22:00. Τα ξημερώματα όμως υπάρχουν επίσης ενδιαφέροντα ματς με το Μαρόκο του Γιουσούφ Ελ Κααμπί να αντιμετωπίζει την Αϊτή του Φραντζί Πιερό στη 01:00 και την ίδια ώρα η Βραζιλία κοντράρεται με την πολύ μαχητική Σκωτία.
Τέλος, η αγωνιστική δράση της ημέρας ολοκληρώνεται με τα ματς που κάνουν σέντρα στις 04:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης 25 Ιουνίου. Το Μεξικό του Ορμπελίν Πινέδα που έχει ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, αντιμετωπίζει την Τσεχία, ενώ η Νότια Αφρική κοντράρεται με μια από τις εκπλήξεις του Μουντιάλ ως τώρα, τη Νότια Κορέα.
22:00 Βοσνία – Κατάρ / ΕΡΤ 1
22:00 Ελβετία – Καναδάς / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ
01:00 Μαρόκο – Αϊτή / ΕΡΤ 1 (25/06)
01:00 Σκωτία – Βραζιλία / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ (25/06)
04:00 Τσεχία – Μεξικό / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ (25/06)
04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορεά / ΕΡΤ 1 (25/06)
Το πρόγραμμα ανοίγει με τα παιχνίδια Βοσνία – Κατάρ και Ελβετία – Καναδάς στις 22:00. Τα ξημερώματα όμως υπάρχουν επίσης ενδιαφέροντα ματς με το Μαρόκο του Γιουσούφ Ελ Κααμπί να αντιμετωπίζει την Αϊτή του Φραντζί Πιερό στη 01:00 και την ίδια ώρα η Βραζιλία κοντράρεται με την πολύ μαχητική Σκωτία.
Τέλος, η αγωνιστική δράση της ημέρας ολοκληρώνεται με τα ματς που κάνουν σέντρα στις 04:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης 25 Ιουνίου. Το Μεξικό του Ορμπελίν Πινέδα που έχει ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, αντιμετωπίζει την Τσεχία, ενώ η Νότια Αφρική κοντράρεται με μια από τις εκπλήξεις του Μουντιάλ ως τώρα, τη Νότια Κορέα.
7/32 ✅#FIFAWorldCup #Qualified @mcdonalds pic.twitter.com/55P0hvYz9Z— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026
Οι αγώνες του Μουντιάλ σήμεραΑναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα
22:00 Βοσνία – Κατάρ / ΕΡΤ 1
22:00 Ελβετία – Καναδάς / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ
01:00 Μαρόκο – Αϊτή / ΕΡΤ 1 (25/06)
01:00 Σκωτία – Βραζιλία / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ (25/06)
04:00 Τσεχία – Μεξικό / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ (25/06)
04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορεά / ΕΡΤ 1 (25/06)
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