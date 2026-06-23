«Αχ ρε Ανδρέα» αναφώνησε η Νάντια Γιαννακοπούλου στο πολιτικό μνημόσυνο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, δείτε βίντεο
«Αχ ρε Ανδρέα» αναφώνησε η Νάντια Γιαννακοπούλου στο πολιτικό μνημόσυνο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, δείτε βίντεο
Στελέχη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ απέτισαν φόρο τιμής στον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου, στο Α' Νεκροταφείο, τριάντα χρόνια από τον θάνατό του
Στελέχη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ βρέθηκαν σήμερα στο Α΄ Νεκροταφείο προκειμένου να τελέσουν πολιτικό μνημόσυνο και να αποτίσουν φόρο τιμής στον ιδρυτή του κόμματος, Ανδρέα Παπανδρέου, τριάντα χρόνια από τον θάνατό του.
Στην τελετή έδωσαν το «παρών» ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης καθώς και κορυφαία στελέχη της παράταξης, μεταξύ των οποίων ο Κώστας Σκανδαλίδης, η Άννα Διαμαντοπούλου, η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Παύλος Χρηστίδης και ο Λευτέρης Καρχιμάκης.
Μάλιστα, η Νάντια Γιαννακοπούλου μόλις άφησε ένα λευκό τριαντάφυλλο στο μνήμα του αείμνηστου πρώην πρωθυπουργού αναφώνησε «Αχ ρε Ανδρέα».
Δείτε το στιγμιότυπο στο βίντεο:
Στην τελετή έδωσαν το «παρών» ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης καθώς και κορυφαία στελέχη της παράταξης, μεταξύ των οποίων ο Κώστας Σκανδαλίδης, η Άννα Διαμαντοπούλου, η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Παύλος Χρηστίδης και ο Λευτέρης Καρχιμάκης.
Μάλιστα, η Νάντια Γιαννακοπούλου μόλις άφησε ένα λευκό τριαντάφυλλο στο μνήμα του αείμνηστου πρώην πρωθυπουργού αναφώνησε «Αχ ρε Ανδρέα».
Δείτε το στιγμιότυπο στο βίντεο:
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