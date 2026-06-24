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«Πραγματική νοσταλγία»: Η EuroLeague θυμήθηκε την πεντάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπαρτσελόνα το 2011
«Πραγματική νοσταλγία»: Η EuroLeague θυμήθηκε την πεντάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπαρτσελόνα το 2011
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Μέσω ανάρτησης στα social media, η Euroleague θυμήθηκε την αρχική πεντάδα του Παναθηναϊκού από το Game 3 των play-offs κόντρα στην Μπαρτσελόνα το 2011.
Οι πέντε παίκτες του Ζέλικο Ομπτάντοβιτς ήταν οι Νικ Καλάθης, Δημήτρης Διαμαντίδης, Ρομέιν Σάτο, Κώστας Τσαρτσαρής και Ίαν Βουγιούκας.
Αναλυτικά όσα έγραψε η EuroLeague:
«Ας το γυρίσουμε πίσω στην αρχική πεντάδα του Ζέλικο το 2011 για τον 3ο αγώνα της σειράς των πλέι οφ εναντίον της πρωταθλήτριας Μπαρτσελόνα. Πραγματική νοσταλγία».
Οι πέντε παίκτες του Ζέλικο Ομπτάντοβιτς ήταν οι Νικ Καλάθης, Δημήτρης Διαμαντίδης, Ρομέιν Σάτο, Κώστας Τσαρτσαρής και Ίαν Βουγιούκας.
Αναλυτικά όσα έγραψε η EuroLeague:
«Ας το γυρίσουμε πίσω στην αρχική πεντάδα του Ζέλικο το 2011 για τον 3ο αγώνα της σειράς των πλέι οφ εναντίον της πρωταθλήτριας Μπαρτσελόνα. Πραγματική νοσταλγία».
Throwing it back to 2011 📼— EuroLeague (@EuroLeague) June 24, 2026
Željko’s starting five for Game 3 of the playoff series against reigning champions Barcelona.
Serious nostalgia here 🎥 pic.twitter.com/iRBBrqTshq
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