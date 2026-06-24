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«Πραγματική νοσταλγία»: Η EuroLeague θυμήθηκε την πεντάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπαρτσελόνα το 2011
SPORTS
Παναθηναϊκός Euroleague Ζέλικο Ομπράντοβιτς Δημήτρης Διαμαντίδης

«Πραγματική νοσταλγία»: Η EuroLeague θυμήθηκε την πεντάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπαρτσελόνα το 2011

Η επιστροφή του Ζοτς στην Αθήνα έχει δημιουργήσει πάταγο στην Euroleague

«Πραγματική νοσταλγία»: Η EuroLeague θυμήθηκε την πεντάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπαρτσελόνα το 2011
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Μέσω ανάρτησης στα social media, η Euroleague θυμήθηκε την αρχική πεντάδα του Παναθηναϊκού από το Game 3 των play-offs κόντρα στην Μπαρτσελόνα το 2011.

Οι πέντε παίκτες του Ζέλικο Ομπτάντοβιτς ήταν οι Νικ Καλάθης, Δημήτρης Διαμαντίδης, Ρομέιν Σάτο, Κώστας Τσαρτσαρής και Ίαν Βουγιούκας.

Αναλυτικά όσα έγραψε η EuroLeague:

«Ας το γυρίσουμε πίσω στην αρχική πεντάδα του Ζέλικο το 2011 για τον 3ο αγώνα της σειράς των πλέι οφ εναντίον της πρωταθλήτριας Μπαρτσελόνα. Πραγματική νοσταλγία».

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