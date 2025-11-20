Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
NBA: Ο ρούκι Κον Κνίπελ πήγε όλη την ομάδα των Χόρνετς για δείπνο στο σπίτι του και έφερε 2000 φίλους του στον αγώνα με το Μιλγουόκι
NBA: Ο ρούκι Κον Κνίπελ πήγε όλη την ομάδα των Χόρνετς για δείπνο στο σπίτι του και έφερε 2000 φίλους του στον αγώνα με το Μιλγουόκι
Ο 20χρονος άσος των Χόρνετς επέστρεψε στο Μιλγουόκι όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε και παρόλο που ήδη έχει αποκτήσει μεγάλη φήμη φρόντισε να αποδείξει ότι δεν ξέχασε τις ρίζες του
Το περασμένο Σάββατο (15/1) οι Μπακς υποδέχθηκαν τους Χόρνετς για το NBA Cup και η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο (25 πόντοι και 18 ασίστ) χρειάστηκε την παράταση για να επικρατήσει με 147-134, σ' ένα ματς που πέρα από την Greek Freak έλαμψε και το άστρο του Κον Κνίπελ.
Ο ρούκι των Σάρλοτ Χόρνετς, που είναι γέννημα θρέμμα του Μιλγουόκι επιστρέφοντας στο σπίτι του φρόντισε να κάνει ρεκόρ καριέρας με 32 πόντους και να ολοκληρώσει ένα μοναδικό διήμερο κοντά στους δικούς του ανθρώπους.
Κι αν ο Κνίπελ μέχρι τώρα απασχολούσε με τα όσα κάνει μέσα στο παρκέ, η αλήθεια είναι ότι πλέον όλοι συζητούν και για τον χαρακτήρα του με τα όσα έκανε επιστρέφοντας εκεί όπου ξεκίνησαν όλα.
Το βράδυ της Παρασκευής τον περίμενε η οικογένεια του (οι γονείς του και τα τέσσερα αδέλφια του) στο σπίτι τους για δείπνο με τη μητέρα του να του λέει «προσκάλεσε και όποιον άλλον θέλεις». Ο 20χρονος Κουν χωρίς δεύτερη σκέψη κάλεσε όλη την ομάδα στο πατρικό του και όλη η γειτονιά βρέθηκε στην αυλή τους για να βγάλει φωτογραφίες και να πάρει αυτόγραφα. Πριν κάνει το άλμα στο NBA ο Κνίπελ ήταν ήδη μια μεγάλη προσωπικότητα στο Ουισκόνσιν, αφού έχει κερδίσει δύο πολιτειακά πρωταθλήματα και έχει αναδειχθεί Mr. Basketball της πολιτείας του.
Το... πάρτι κράτησε δύο ώρες και περιελάμβανε πέρα από φαγητό και ένα μονό του μικρότερου αδελφού με τον ΛαΜέλο Μπολ, ενώ όλοι στην ομάδα δήλωσαν ενθουσιασμένοι από την εμπειρία και το σπιτικό φαγητό, σε σημείο που σκέφτονται να το επαναλάβουν όταν η ομάδα επισκεφτεί την πόλη κάποιου άλλου παίκτη.
Την ημέρα του αγώνα, τον οποίο παρακολούθησαν συνολικά 17.341 θεατές, ανάμεσα τους ήταν και 2.000 άνθρωποι που δεν ήξεραν ποιον να υποστηρίξουν. Ναι μεν όλοι τους οπαδοί των Μπακς, αλλά αυτοίο οι 2.000 ήταν συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές, παλιοί καθηγητές, προπονητές, γείτονες (και ότι άλλο μπορείτε να φανταστείτε) του Κον Κνίπελ, από την παιδική του ηλικία έως σήμερα, ο οποίος πλήρωσε τα εισιτήρια τους σε μια ένδειξη ευγνωμοσύνης .
Ο απόφοιτος του Ντιουκ και κολλητός του Νο1 του draft Κούπερ Φλαγκ, επιλέχθηκε στο Νο4 από τους Χόρνετς, που είναι μια από τις πιο αδύναμες ομάδες φέτος, με αποτέλεσμα χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη πίεση να βρει ρόλο βασικού σχεδόν αμέσως έχοντας 18.3 πόντους κατά μέσο όρο και το εκπληκτικό 40,3% στα τρίποντα, καθώς και 6,1 ριμπάουντ και 3,0 ασίστ.
Ειδήσεις σήμερα
Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες
Ο αρχηγός της συμμορίας των καζίνο εμφανιζόταν ως μεγιστάνας ενώ δεν είχε φράγκο - «Ψεύτικες οι λίρες και τα λεφτά, το έκανα για εντυπωσιασμό»
Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ» μετά την άρνησή του να προσέλθει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ο ρούκι των Σάρλοτ Χόρνετς, που είναι γέννημα θρέμμα του Μιλγουόκι επιστρέφοντας στο σπίτι του φρόντισε να κάνει ρεκόρ καριέρας με 32 πόντους και να ολοκληρώσει ένα μοναδικό διήμερο κοντά στους δικούς του ανθρώπους.
Κι αν ο Κνίπελ μέχρι τώρα απασχολούσε με τα όσα κάνει μέσα στο παρκέ, η αλήθεια είναι ότι πλέον όλοι συζητούν και για τον χαρακτήρα του με τα όσα έκανε επιστρέφοντας εκεί όπου ξεκίνησαν όλα.
Το βράδυ της Παρασκευής τον περίμενε η οικογένεια του (οι γονείς του και τα τέσσερα αδέλφια του) στο σπίτι τους για δείπνο με τη μητέρα του να του λέει «προσκάλεσε και όποιον άλλον θέλεις». Ο 20χρονος Κουν χωρίς δεύτερη σκέψη κάλεσε όλη την ομάδα στο πατρικό του και όλη η γειτονιά βρέθηκε στην αυλή τους για να βγάλει φωτογραφίες και να πάρει αυτόγραφα. Πριν κάνει το άλμα στο NBA ο Κνίπελ ήταν ήδη μια μεγάλη προσωπικότητα στο Ουισκόνσιν, αφού έχει κερδίσει δύο πολιτειακά πρωταθλήματα και έχει αναδειχθεί Mr. Basketball της πολιτείας του.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το... πάρτι κράτησε δύο ώρες και περιελάμβανε πέρα από φαγητό και ένα μονό του μικρότερου αδελφού με τον ΛαΜέλο Μπολ, ενώ όλοι στην ομάδα δήλωσαν ενθουσιασμένοι από την εμπειρία και το σπιτικό φαγητό, σε σημείο που σκέφτονται να το επαναλάβουν όταν η ομάδα επισκεφτεί την πόλη κάποιου άλλου παίκτη.
Την ημέρα του αγώνα, τον οποίο παρακολούθησαν συνολικά 17.341 θεατές, ανάμεσα τους ήταν και 2.000 άνθρωποι που δεν ήξεραν ποιον να υποστηρίξουν. Ναι μεν όλοι τους οπαδοί των Μπακς, αλλά αυτοίο οι 2.000 ήταν συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές, παλιοί καθηγητές, προπονητές, γείτονες (και ότι άλλο μπορείτε να φανταστείτε) του Κον Κνίπελ, από την παιδική του ηλικία έως σήμερα, ο οποίος πλήρωσε τα εισιτήρια τους σε μια ένδειξη ευγνωμοσύνης .
Ο απόφοιτος του Ντιουκ και κολλητός του Νο1 του draft Κούπερ Φλαγκ, επιλέχθηκε στο Νο4 από τους Χόρνετς, που είναι μια από τις πιο αδύναμες ομάδες φέτος, με αποτέλεσμα χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη πίεση να βρει ρόλο βασικού σχεδόν αμέσως έχοντας 18.3 πόντους κατά μέσο όρο και το εκπληκτικό 40,3% στα τρίποντα, καθώς και 6,1 ριμπάουντ και 3,0 ασίστ.
Ειδήσεις σήμερα
Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες
Ο αρχηγός της συμμορίας των καζίνο εμφανιζόταν ως μεγιστάνας ενώ δεν είχε φράγκο - «Ψεύτικες οι λίρες και τα λεφτά, το έκανα για εντυπωσιασμό»
Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ» μετά την άρνησή του να προσέλθει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα