Παναθηναϊκός: Νέο πρόβλημα με Πελίστρι που επέστρεψε με θλάση
Ο Ουρουγουανός επιθετικός, αφού επέστρεψε μετά από απουσία 2.5 μηνών στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, τέθηκε και πάλι νοκ άουτ
Νέο πισωγύρισμα για τον Φακούντο Πελίστρι, καθώς η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε έδειξε ότι έχει υποστεί θλάση.
Με την επιστροφή του από την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης, από την οποία αποχώρησε λόγω τραυματισμού, υποβλήθηκε σε ιατρικό έλεγχο από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και οι φόβοι τους επιβεβαιώθηκαν καθώς υπάρχει θλάση στον τετρακέφαλο, στο άλλο πόδι από το οποίο είχε το προηγούμενο μυϊκό πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε.
Αυτό που δεν έγινε γνωστό είναι το ακριβές διάστημα της απουσίας του, ωστόσο υπάρχει ο κίνδυνος να είναι διαθέσιμος από τις αρχές του 2026. Στα πιτς παραμένουν Σάντσες, Κυριακόπουλος, ενώ μέρος του προγράμματος έβγαλαν Ντέσερς, Κώτσιρας, Καλάμπρια.
